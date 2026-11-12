Premierul Luca Niculescu: Transformarea digitală nu mai este o opțiune. Atacurile cibernetice și fraudele pot afecta încrederea în sistemul financiar

Declarațiile au fost făcute la Forumul „Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est”, desfășurat la București, sub tema „România Digitală – construind încredere, inovare și competitivitate pentru finanțele viitorului”.

„Transformarea digitală nu mai este o opțiune, printre altele, pentru economiile care vor să rămână relevante. Este o condiție a competitivității, a rezilienței și a capacității de a crea prosperitate”, a afirmat premierul.

Niculescu a explicat că tehnologia poate reduce costurile serviciilor financiare, poate îmbunătăți evaluarea riscurilor și poate facilita accesul companiilor la finanțare. Aceste beneficii depind însă de existența unor reguli clare și de utilizarea responsabilă a datelor.

Niculescu: Avem nevoie de piețe de capital mai atractive

Premierul a susținut că România trebuie să dezvolte piața de capital și să ofere întreprinderilor mici și mijlocii mai multe posibilități de finanțare. „Avem nevoie ca economiile să poată fi transformate mai ușor în investiții, iar companiile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să aibă acces la surse diverse și predictibile de finanțare”, a declarat acesta.

În privința serviciilor digitale, șeful Guvernului a cerut simplificarea procedurilor, astfel încât cetățenii și firmele să nu mai fie obligați să furnizeze repetat aceleași informații. El a subliniat și necesitatea cooperării internaționale pentru combaterea fraudelor, prevenirea spălării banilor și protejarea investitorilor.

Aderarea la OCDE, un semnal pentru investitori

Niculescu a legat modernizarea economiei de procesul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit premierului, adoptarea standardelor OCDE presupune reforme instituționale, reguli predictibile și politici publice fundamentate pe date.

El și-a exprimat speranța că aderarea României se va produce „foarte curând”. Forumul este organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare. Dezbaterile vizează inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pe piețele de capital și combaterea criminalității financiare.