Luca Niculescu: Guvernul pregătește un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Paza unităților de învățământ și implicarea Poliției Locale, printre soluțiile analizate

„Situațiile nefericite din ultima vreme ne-au arătat, încă o dată, că nu putem trata violența în mediul școlar ca pe o problemă izolată. Nu este suficient să intervenim doar atunci când se întâmplă un incident grav. Trebuie să prevenim, trebuie să identificăm din timp situațiile de risc, trebuie să construim mecanisme prin care fiecare copil să se simtă în siguranță, respectat și ascultat”, a spus Luca Niculescu.

Niculescu a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, constituit la nivelul Guvernului.

„Avem în discuție și alte soluții legate de asigurarea pazei unităților de învățământ, implicarea mai activă a specialiștilor în servicii sociale, dar și a poliției locale pentru a identifica riscurile și a interveni rapid dacă va fi cazul”, a mai spus șeful Guvernului.

Premierul a precizat că propunerile participanților la dezbatere vor sta la baza unui plan integrat, care să stabilească responsabilități clare pentru cei implicați și să prevadă măsuri de prevenție și intervenție.

Totodată, Niculescu a anunțat că Guvernul a publicat joi, în transparență decizională, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. Documentul urmărește construirea unui cadru sustenabil de protecție, cu accent pe prevenție și consolidarea capacității instituțiilor de a răspunde fenomenului.

„Ne aplecăm și asupra acelor situații specifice care depășesc sfera violenței în forma pe care o cunoaștem toți și poartă sâmburii unei radicalizări care poate conduce la forme extreme de violență. În această dimineață, Guvernul României a publicat în transparență decizională Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, prin care urmărim să construim un cadru sustenabil de protecție”, a anunțat Niculescu.