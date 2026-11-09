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„Nu voi trebuie să învățați să trăiți cu violența”. Luca Niculescu anunță 57 de măsuri împotriva abuzurilor asupra copiilor

Peste un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții, iar aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență numai în ultimul an, a declarat luni premierul Luca Niculescu.
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Alexandra-Valentina Dumitru
09 nov. 2026, 10:39, Politic
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Premierul Luca Niculescu a participat, luni, la conferința de presă de închidere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”, realizat împreună cu parteneri din Polonia, Comisia Europeană și UNICEF.

„Este un proiect despre politici, despre instituții publice, dar înainte de toate aș spune este vorba despre un proiect pentru copii. Despre siguranța lor, despre încrederea pe care trebuie să o aibă în adulți și despre dreptul fiecăruia de a crește fără teamă”, a afirmat premierul.

Peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare, înregistrate anul trecut

Niculescu a atras atenția asupra dimensiunii fenomenului violenței împotriva copiilor și a spus că autoritățile nu ar trebui să aștepte producerea unei tragedii pentru a interveni.

„Anul trecut, Direcțiile de Protecție a Copilului au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, de neglijare și de exploatare. Dar știm în același timp și că multe dintre aceste situații nu ajung întotdeauna în atenția autorităților”, a declarat acesta.

Premierul a citat și datele studiilor realizate în cadrul proiectului, potrivit cărora peste un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții, iar aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență numai în ultimul an.

„În spatele fiecărei cifre se află un copil. Se află un copil care poate se teme să meargă la școală, care poate suferă acasă, care nu știe cui să ceară ajutor sau, dacă cere ajutor, nu este întotdeauna sigur că este și ascultat. Și tocmai de aceea avem datoria de a face mai mult”, a spus Niculescu.

Foaia de parcurs propune șapte direcții strategice și 57 de măsuri

Acesta a recunoscut că, deși România a făcut progrese în protecția copilului și are instituții și legislație în domeniu, sistemul nu funcționează întotdeauna așa cum ar trebui.

„Uneori instituțiile sunt cele care nu comunică suficient între ele, alteori reacția vine prea târziu, iar câteodată semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate”, a afirmat premierul.

Foaia de parcurs elaborată în cadrul proiectului propune șapte direcții strategice și 57 de măsuri, care vizează prevenirea și identificarea timpurie a violenței, intervenția, recuperarea și reintegrarea victimelor.

„Este bine că avem un plan, dar un plan e bine să nu rămână numai pe hârtie. De aceea solicit instituțiilor responsabile să lucreze împreună, să transforme aceste recomandări în schimbări pe care copiii și familiile lor să le simtă în viața de zi cu zi”, a declarat Niculescu.

Guvernul lucrează la o strategie de prevenire a radicalizării

Premierul a subliniat că violența împotriva copiilor nu este doar o problemă a instituțiilor de protecție socială, ci a întregii societăți, implicând părinții, școala, comunitățile și autoritățile.

Acesta a menționat și procesul de consultare privind siguranța copiilor în școli, început de Ministerul Educației, precum și demersurile Guvernului pentru finalizarea unei strategii naționale de prevenire a radicalizării care poate conduce la extremism violent.

„Ce putem face pentru ca un copil să se simtă mai în siguranță mâine decât se simte azi? Aceasta ar trebui să fie, de fapt, măsura succesului nostru. Nu numărul de reuniuni organizate, de decizii adoptate, ci numărul copiilor pe care reușim să-i protejăm”, a spus premierul.

„Nu voi trebuie să învățați să trăiți cu violența”

Adresându-se copiilor prezenți la eveniment, Niculescu le-a transmis că au dreptul să fie în siguranță, respectați și ascultați și să ceară ajutor atunci când cineva le face rău.

„Responsabilitatea de a vă proteja este a noastră, a adulților. Nu voi trebuie să învățați să trăiți cu violența, ci noi trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a o opri”, a afirmat acesta.

La începutul discursului, premierul a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune poporului polonez și partenerilor din Polonia, în urma tragediei din Cracovia.

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