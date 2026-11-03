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Raport CE: 77% dintre copiii romi din UE sunt expuși riscului de sărăcie

77% dintre copiii romi din Uniunea Europeană sunt expuși riscului de sărăcie, iar aproape jumătate dintre ei frecventează în continuare școli segregate, arată cel mai recent raport al Comisiei Europeane (CE).
Raport CE: 77% dintre copiii romi din UE sunt expuși riscului de sărăcie
Cosmin Pirv
03 nov. 2026, 14:27, Știri externe
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Datele despre copiii romi reies dintr-un raport care analizează perioada iunie 2023 – martie 2025, al treilea document publicat de Comisia Europeană privind punerea în aplicare a Cadrului strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor.

Datele indică și unele îmbunătățiri. Proporția romilor care au un loc de muncă remunerat a crescut de la 43% la 54%, iar ponderea tinerilor romi care sunt angajați, urmează studii sau participă la programe de formare a urcat de la 38% la 53%.

De asemenea, deprivarea materială severă în rândul romilor a scăzut de la 62% în 2016 la 37% în 2024. Proporția persoanelor care se confruntă cu privarea de locuință a coborât de la 61% la 47%.

Participarea copiilor romi la educația și îngrijirea preșcolară a crescut de la 42% la 53%, însă rămâne considerabil sub nivelul înregistrat în rândul populației generale.

În același timp, Comisia avertizează că progresele sunt inegale. Doar aproximativ o treime dintre tinerii romi finalizează învățământul secundar superior, iar 31% dintre romi se confruntă în continuare cu discriminarea etnică.

Raportul semnalează și stagnarea progreselor în combaterea segregării școlare, a supraaglomerării locuințelor și a diferențelor dintre femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă remunerat.

Comisia Europeană solicită statelor membre să intensifice aplicarea strategiilor naționale pentru romi, prin consolidarea instituțiilor, o mai bună coordonare și monitorizare și politici care să abordeze simultan mai multe domenii.

Uniunea Europeană va continua să sprijine aceste măsuri prin Fondul Social European Plus, care pune la dispoziție aproximativ 1,8 miliarde de euro pentru intervenții destinate comunităților marginalizate, inclusiv romilor, în 15 state membre, în perioada 2021–2027.

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