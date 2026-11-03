„Nu e joc”. Europol a identificat peste 9.000 de linkuri cu propagandă teroristă pe platforme de gaming

Acțiunea a fost coordonată de Unitatea de semnalare a conținutului de pe internet a Europol (EU IRU), împreună cu Spania, și a vizat comunități care folosesc jocurile online și jocurile de rol pentru a promova ideologii extremiste violente și terorism.

Potrivit Europol, materialele identificate promovau extremismul jihadist, de extremă dreapta, de extremă stânga și anarhist, precum și terorismul. Conținutul era distribuit pe platforme de socializare și de gaming.

Investigatorii au identificat comunități în care utilizatorii recreează structurile, simbolurile și narațiunile organizațiilor teroriste, precum și atacuri comise de acestea. Activitățile pot include interpretarea unor roluri de membri ai grupărilor teroriste și reconstituirea unor evenimente violente.

Europol avertizează că astfel de activități pot deveni mecanisme de producere și distribuire a propagandei, dar și de recrutare a unor noi membri și susținători, inclusiv tineri și minori.

„Prin integrarea ideologiilor teroriste sau extremiste violente în experiențele de joc interactive, aceste comunități contribuie la radicalizare”, transmite Europol.

Acțiunea continuă o operațiune similară desfășurată în 2025 și face parte din programul Europol de identificare și semnalare a propagandei teroriste și extremiste de pe internet.