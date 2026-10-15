Trei minori, cercetați pentru propagandă teroristă. Unul ar fi întocmit ghiduri pentru disimularea intențiilor ostile

Potrivit informațiilor transmise joi de DIICOT, procurorii Structurii Centrale au dispus, pe 12 octombrie, continuarea urmăririi penale față de cei trei adolescenți.

Aceștia sunt suspectați că, pe parcursul anului 2026, au accesat în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste.

Anchetatorii susțin că minorii au și deținut asemenea materiale, în scopul însușirii unei ideologii teroriste de factură islamică, în cadrul unui proces de radicalizare.

Joi, 15 octombrie, anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliile și reședințele suspecților din județele Constanța, Galați, Alba și Iași. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe mijloace de probă, precizează DIICOT.

Unul dintre minori ar fi redactat ghiduri

Ancheta indică și un comportament mai elaborat în cazul unuia dintre suspecți. Potrivit procurorilor, acesta ar fi redactat ghiduri cu reguli de conduită destinate unui susținător sau luptător, astfel încât apartenența la o organizație teroristă să poată fi ascunsă.

Materialele ar fi cuprins informații despre metode folosite de serviciile de informații în cazul persoanelor suspectate de implicare în activități teroriste, precum și sfaturi referitoare la interacțiunea cu autoritățile și disimularea intențiilor ostile.

Pentru redactarea lor, minorul ar fi utilizat articole publicate pe o platformă online de propagandă a unei organizații teroriste, conform DIICOT.

Cercetările sunt efectuate împreună cu polițiștii judiciari ai DIICOT și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații.

DIICOT: Radicalizarea tinerilor, o manifestare în creștere

Procurorii trag, în contextul anchetei, un semnal de alarmă privind expunerea adolescenților la ideologii extremiste în mediul online.

DIICOT susține că radicalizarea reprezintă „o manifestare în creștere” în rândul copiilor și tinerilor din România și avertizează asupra riscului apariției unui trend accelerat, similar celui constatat în unele state vest-europene.

Accesul facil la internet și dezvoltarea tehnologiilor de comunicații favorizează nu doar schimbul rapid de informații, ci și răspândirea propagandei extremiste, arată instituția.

În opinia procurorilor, prevenirea radicalizării minorilor presupune identificarea timpurie a vulnerabilităților, dezvoltarea gândirii critice și o cooperare strânsă între autorități, familie și școală.