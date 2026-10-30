Patru bărbați și o femeie, pe lista EU Most Wanted după un jaf de milioane de euro la Maastricht

Este vorba despre patru bărbați și o femeie, căutați de autoritățile olandeze, care oferă o recompensă de 20.000 de euro pentru informații ce pot conduce la arestarea suspecților.

Cele cinci persoane au fost adăugate pe lista celor mai căutați fugari din Europa începând de joi, 29 octombri, la solicitarea autorităților din Țările de Jos. Toate cele cinci persoane sunt de naționalitate sârbă.

Potrivit Parchetului din Limburg și Poliției olandeze, suspecții ar fi implicați în jaful comis la 28 iunie 2022, în timpul European Fine Art Fair (TEFAF), unul dintre târgurile internaționale dedicate artei și obiectelor de valoare.

Vitrine sparte și bijuterii de milioane de euro furate

Jaful a avut loc în timpul ediției din 2022 a târgului organizat la Maastricht.

Conform informațiilor comunicate de Europol, suspecții au folosit violența pentru a pătrunde în vitrinele în care erau expuse bijuterii valoroase, după care au fugit cu obiecte estimate la milioane de euro.

Ancheta este desfășurată de autoritățile olandeze, cu sprijinul Europol, în cadrul cooperării internaționale împotriva criminalității organizate.

Trei diamante recuperate în Botswana, Hong Kong și Israel

Investigațiile au permis până în prezent recuperarea a trei diamante provenite din lotul de bijuterii furate.

Potrivit Europol, unul dintre diamante a fost descoperit în Botswana în cursul acestui an.

Alte două diamante fuseseră recuperate și confiscate anterior, unul în Hong Kong și celălalt în Israel.

Autoritățile continuă demersurile pentru identificarea și localizarea suspecților, precum și pentru recuperarea celorlalte bunuri sustrase.

O tentativă de jaf ar fi avut loc și în martie 2020

Anchetatorii au descoperit că târgul TEFAF din Maastricht ar fi fost vizat și de o tentativă anterioară de jaf, în martie 2020, cu peste doi ani înaintea furtului din iunie 2022.

Potrivit Europol, cel puțin una dintre cele cinci persoane căutate ar avea legătură cu tentativa respectivă.

Această pistă a fost identificată în urma analizării unor comunicații extrase din serviciul de mesagerie criptată Sky ECC.

Platforma, utilizată pe scară largă de persoane implicate în activități infracționale, a fost dezactivată de autoritățile de aplicare a legii în martie 2021, când au fost confiscate și datele asociate serviciului.

Europol precizează că informațiile obținute din Sky ECC continuă să fie folosite de anchetatori din Uniunea Europeană și din alte state pentru identificarea suspecților implicați în diverse infracțiuni.

În cazul jafului de la Maastricht, analiza acestor date a contribuit la stabilirea unei posibile legături între furtul din 2022 și tentativa din 2020.

Recompensă de 20.000 de euro pentru informații care duc la arestarea suspecților

Parchetul olandez a anunțat o recompensă de 20.000 de euro pentru informații care pot conduce la arestarea persoanelor suspectate de implicare în jaful de la TEFAF.

Europol solicită sprijinul publicului pentru identificarea și localizarea celor patru bărbați și a femeii incluși pe lista EU Most Wanted.

Persoanele care recunosc unul dintre suspecți sunt îndemnate să nu încerce să îl abordeze sau să îl rețină.

Informațiile trebuie transmise autorităților competente prin intermediul paginilor individuale ale fugarilor de pe platforma EU Most Wanted, care permite contactarea echipelor naționale specializate în căutarea persoanelor urmărite, cunoscute sub denumirea FAST.

Europol sprijină ancheta autorităților olandeze

Cazul este instrumentat de autoritățile judiciare și de poliție din Țările de Jos, cu sprijinul Europol, prin structurile sale specializate în combaterea criminalității grave și organizate.

Cooperarea include schimbul de informații, analiza datelor operative și sprijinul acordat anchetatorilor pentru identificarea și localizarea persoanelor căutate.