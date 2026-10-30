Un elicopter cu șase persoane la bord s-a prăbușit după ce a dispărut în Himalaya. A fost inițiată o misiune de căutare aeriană

Aeronava transporta cinci pasageri și un pilot și zbura de la destinația muntoasă de pelerinaj hindus Badrinath la Joshimath, în districtul Chamoli din statul Uttarakhand.

„Am primit vestea nefericită despre prăbușirea unui elicopter în apropierea satului Chayee, aproape de Joshimath. O operațiune comună de salvare este desfășurată de administrația districtului, departamentul de gestionare a dezastrelor și SDRF”, a declarat ministrul șef al statului Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, într-o postare pe X.

Administrația locală a lansat o operațiune de căutare aeriană folosind un alt elicopter, după ce a pierdut contactul cu aeronava, potrivit The Independent.

Ministrul șef al statului a spus că cei grav răniți vor fi „imediat transportați cu elicopterul” și duși la centre medicale pentru tratament.

Aeronava nu a fost încă localizată, iar există rapoarte conform cărora ploile și vizibilitatea redusă îngreunează căutările.

Potrivit presei din India, Departamentul Meteorologic al Indiei a emis o avertizare meteorologică pentru districtul Chamoli din stat, prognozând furtuni, grindină și vânturi puternice cu rafale de până la 50 km/h. De asemenea, a prezis ploi și ninsori pe ruta Badrinath-Joshimath.

Directorul executiv al autorității pentru dezvoltarea aviației civile din Uttarakhand a declarat că „nu am putut găsi locația elicopterului, deoarece acesta trecea prin vecinătatea văii Joshimath”.

Ca măsură de precauție, „întreaga flotă de elicoptere aparținând companiei Trans Bharat Aviation a fost imobilizată la sol”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.