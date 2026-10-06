Un avion al armatei nigeriene s-a prăbușit în apropierea unei baze navale. La bord se aflau 32 de persoane

La bordul avionului se aflau 25 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Aeronava plecase luni dimineață din Benin City, în sudul Nigeriei, și se îndrepta spre Lagos, cel mai mare oraș al țării, relatează The New York Times.

Potrivit informațiilor furnizate de oficialii nigerieni, avionul efectua o misiune de rutină atunci când a pierdut contactul cu controlul traficului aerian. La scurt timp după aceea, aeronava s-a prăbușit în statul Ondo, situat în zona de coastă din sud-vestul țării.

Resturile avionului au fost descoperite ulterior într-o localitate aflată în apropierea unei baze navale, a anunțat ministrul nigerian al Aviației, Festus Keyamo.

Zona accidentului, caracterizată de canale și terenuri mlăștinoase, a îngreunat intervenția. Echipele de urgență au folosit ambarcațiuni rapide pentru a ajunge la locul prăbușirii și pentru a căuta victime în zonă.

Până luni seara, autoritățile nu confirmaseră oficial bilanțul accidentului și nici nu anunțaseră găsirea unor supraviețuitori.

Președintele Nigeriei a cerut o anchetă

Președintele Bola Tinubu și-a exprimat profunda tristețe în urma accidentului, pe care l-a descris drept un moment dureros atât pentru forțele armate, cât și pentru întreaga țară.

Liderul de la Abuja a ordonat Forțelor Aeriene Nigeriene să înceapă imediat o investigație amănunțită pentru stabilirea cauzelor prăbușirii.

Accidentul este considerat unul dintre cele mai grave incidente ale aviației militare nigeriene din ultimii ani și readuce în atenție istoricul problematic al zborurilor militare din această țară.

Nigeria a înregistrat numeroase accidente aviatice militare

Presa locală estimează că, în ultimul deceniu, în Nigeria s-au produs peste 12 accidente aviatice. Specialiștii au indicat în repetate rânduri problemele de mentenanță și deficiențele operaționale printre posibilele cauze ale incidentelor.

În 2021, șeful armatei nigeriene și alte zece persoane au murit după prăbușirea unui avion militar în nordul țării. Concluziile investigației privind acel accident nu au fost făcute publice.

Importanța aviației militare a crescut în ultimii ani, Nigeria confruntându-se cu grupări jihadiste și alte organizații armate. Forțele aeriene sunt implicate frecvent în operațiuni antiteroriste, iar accidentele repetate pot afecta capacitatea armatei de a răspunde amenințărilor de securitate.