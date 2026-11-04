Un elicopter s-a prăbușit la Miami: o persoană a murit, iar alte două au fost rănite

Autoritățile, inclusiv Paza de Coastă a SUA (USCG), au intervenit la locul accidentului miercuri, în jurul orei 11:30. Potrivit USCG, elicopterul – un model Robinson R44 II – avea la bord trei persoane și s-a prăbușit în apele golfului Biscayne, la est de aeroportul Miami Executive.

„O persoană a fost declarată decedată, iar alte două au fost transportate de serviciile medicale de urgență către o unitate spitalicească pentru îngrijiri avansate”, a transmis USCG.

Biroul șerifului din Miami-Dade a confirmat, de asemenea, accidentul, precizând: „Echipele Miami-DadeFire, Cityof Miami Fire și Key Biscayne Fire Rescue au intervenit la fața locului în cadrul unei operațiuni coordonate de răspuns la urgențe. Trei persoane au fost implicate în incident, iar personalul de intervenție a colaborat pentru a acorda asistență”.

S-a menționat, totodată, că ancheta este în desfășurare, scrie The Guardian.

Răniții, duși la un centru de traumă

Conform serviciului de pompieri și salvare din Miami-Dade (Miami-Dade Fire Rescue), doi pacienți adulți, care prezentau leziuni traumatice, au fost transportați pe cale terestră de către echipajele din Miami și Key Biscayne până într-o zonă desemnată pentru aterizare; de ​​acolo, unitatea aeriană a Miami-Dade Fire Rescue i-a preluat și i-a transportat la principalul centru de traumă.

Imaginile filmate din aer, distribuite online, surprind elicopterul scufundat, cu partea superioară în jos, având încă atașate flotoarele galbene de urgență.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a anunțat că investighează circumstanțele prăbușirii.

Accidentul a avut loc la doar câteva zile după ce un avion de afaceri, având la bord nouă persoane, s-a prăbușit duminică în Greenacres, în comitatul Palm Beach din Florida, provocând decesul tuturor celor aflați în aeronavă. Cu puțin timp înainte de prăbușire, echipajul a raportat acumularea de gheață, turbulențe și precipitații, după care a transmis un semnal de urgență „Mayday”. În timp ce aeronava pierdea rapid altitudine, pilotul a avertizat controlul de trafic aerian că avionul a depășit viteza limită, înainte ca acesta să se prăbușească vertical la sol.