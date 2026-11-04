Bilanțul lui Musk după alegerile din SUA: peste 458 de milioane de dolari cheltuiți, 44 de înfrângeri și 18 victorii

Elon Musk a fost cel mai mare donator individual al alegerilor parlamentare intermediare din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie. Miliardarul a finanțat candidați republicani prin mai multe organizații politice, dar rezultatele scrutinului au fost nefavorabile partidului susținut de acesta. Potrivit Forbes, investițiile sale electorale au depășit 458 de milioane de dolari.

Analiștii sursei citate au analizat finanțarea campaniilor și au identificat cel puțin zece organizații politice care au primit bani de la Musk, direct sau prin entități asociate acestuia. Miliardarul a făcut și donații directe către 23 de candidați.

Zeci de înfrângeri pentru candidații susținuți de Musk

Banii lui Musk au contribuit la finanțarea campaniilor a 106 candidați republicani pentru Camera Reprezentanților și Senatul SUA.

Potrivit bilanțului realizat miercuri dimineață, 44 dintre acești candidați pierduseră alegerile, iar 18 câștigaseră. Rezultatele pentru ceilalți 44 de candidați nu fuseseră încă anunțate.

Toate cele 18 victorii înregistrate până atunci au fost obținute în circumscripții în care republicanii erau considerați deja favoriți.

Peste 200 de milioane de dolari pentru o înfrângere în Texas

Cea mai mare investiție electorală a miliardarului a fost în Texas, unde l-a susținut pe republicanul Ken Paxton în competiția pentru un loc în Senatul american.

Musk a direcționat 158 de milioane de dolari către Senate Leadership Fund, principala organizație care finanțează candidații republicani pentru Senat. Banii au fost transferați ulterior către o altă organizație, Texas PAC, care îl susținea pe Paxton.

America PAC, organizația politică a miliardarului, a cheltuit alte 47 de milioane de dolari în această competiție. La acestea s-au adăugat fonduri provenite de la Lone Star Liberty PAC, organizație care primise deja o donație de zece milioane de dolari din partea lui Musk.

În total, aproximativ 215 milioane de dolari din banii miliardarului au fost direcționați către campania electorală din Texas.

Cu toate acestea, democratul James Talarico l-a învins pe Ken Paxton la o diferență de peste zece puncte procentuale, devenind primul democrat care câștigă un loc în Senatul SUA din Texas după 1988.

Candidații republicani au pierdut și în Ohio, Michigan, Iowa și Maine

America PAC, una dintre organizațiile politice finanțate de Musk, a primit 216 milioane de dolari de la miliardar și a susținut candidați în cel puțin 44 de competiții electorale.

După Texas, cele mai mari cheltuieli ale organizației au fost în Ohio, unde a investit 9,7 milioane de dolari, Michigan, cu 9,2 milioane de dolari, Iowa, cu 3,3 milioane de dolari, și Maine, cu 2,3 milioane de dolari.

Candidații democrați au câștigat toate cele patru alegeri pentru Senat din aceste state.

Musk a finanțat și alte organizații republicane, inclusiv Congressional Leadership Fund, care susține candidații pentru Camera Reprezentanților, și MAGA Inc., apropiată lui Donald Trump.

Musk a reacționat după rezultatele alegerilor

După înfrângerile republicanilor, miliardarul a publicat pe platforma X un mesaj despre investițiile sale în tehnologie.

„Centrele de date din spațiu par destul de atractive acum”, a scris Elon Musk miercuri dimineață.

Rezultatele alegerilor au adus democraților controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, după ce republicanii deținuseră majoritatea în ambele camere.

În Texas, unde Musk are investiții importante prin Tesla și SpaceX, republicanii au pierdut și funcția de guvernator. Democrata Gina Hinojosa l-a învins pe Greg Abbott, susținut de miliardar.

Hinojosa a cerut suspendarea construirii unor noi centre de date până la adoptarea unor reguli care să protejeze alimentarea cu energie electrică, resursele de apă și comunitățile locale. Aceste restricții ar putea influența planurile companiilor tehnologice, inclusiv ale celor conduse de Musk.

Noua majoritate democrată din Congres ar putea deschide anchete privind activitatea administrației Trump și relațiile acesteia cu marii donatori republicani, inclusiv Elon Musk.