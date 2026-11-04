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„O politică a diviziunii nu se compară cu o politică a iubirii”. Cine este James Talarico, democratul care a câștigat un loc în Senatul SUA în statul Texas

James Talarico a devenit primul democrat care a câștigat un loc în Senatul SUA în statul Texas din anul 1988, fiind primul care a câștigat o funcție la nivel de stat în mai bine de trei decenii.
„O politică a diviziunii nu se compară cu o politică a iubirii”. Cine este James Talarico, democratul care a câștigat un loc în Senatul SUA în statul Texas
Ioana Târziu
04 nov. 2026, 21:34, Știri externe
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Texas a fost, până pe 3 noiembrie, cel mai mare stat conservator din Statele Unite.

În urma alegerilor de la jumătatea mandatului, James Talarico a obținut un loc în Senatul SUA în statul Texas, devenind astfel primul democrat care a câștigat o funcție la nivel de stat în peste trei decenii în acest stat, potrivit The Independent.

Insulte din partea lui Donald Trump

Înainte de perioada alegerilor, președintele american Donald Trump l-a batjocorit în repetate rânduri pe candidatul în vârstă de 37 de ani, portretizându-l ca pe un liberal deconectat de la realitate, care nu ar putea câștiga niciodată în statul Texas. Liderul de la Casa Albă l-a numit inclusiv „Talafreak” (n. r. – „ciudat”).

În discursul său în urma rezultatelor alegerilor, Talarico a declarat că „tocmai am luat înapoi Texasul”.

Victoria sa „tocmai a dovedit că toți banii din lume nu se compară cu poporul din Texas. Că o politică a diviziunii nu se compară cu o politică a iubirii”, a adăugat democratul.

Acesta poartă cizme de cowboy, vorbește deschis despre Isus și se prezintă ca un produs al școlilor publice din Texas, potrivit sursei citate.

În cadrul discursului său, a amintit despreo poveste din Scriptură despre un păstor care se confruntă cu un gigant.

„L-am învins pe Goliat”

„În această cursă ne-am confruntat cu propriii noștri Goliați: cel mai bogat… cel mai puternic om din lume și întregul establishment din Washington, DC… În această seară l-am învins pe Goliat”, a spus el.

Republicanii din stat și-au pierdut viceguvernatorul, procurorul general, controlorul financiar, comisarul căilor ferate, comisarul funciar. Iar Greg Abbott, care a fost guvernator al Texasului timp de aproape 12 ani, a pierdut în fața democratei Gine Hinojosa, punând capăt a 30 de ani de control republican asupra funcției de guvernator.

Texas a incriminat avortul ca infracțiune pedepsibilă cu închisoare pe viață, fără excepții pentru viol sau incest. De asemenea a adoptat „portul de armă fără permis”, ceea ce înseamnă că oricine are 21 de ani sau peste poate purta o armă în public fără permis, instruire sau verificare a antecedentelor.

Mai mult, statul a interzis îngrijirea cu afirmare de gen pentru minorii transgender și a adoptat o așa-numită „lege a băii”, care restricționează utilizarea toaletelor de către persoanele transgender în clădirile publice.

Măsurile luate de James Talarico

Membru în Camera Reprezentanților din Texas din noiembrie 2018, Talarico a condus eforturile de reformare a sistemului de finanțare școlară al statului, a introdus proiecte de lege pentru îmbunătățirea siguranței școlare, educația timpurie a copiilor, interzicerea filmării activității poliției în emisiunile TV de reality show și permiterea minorilor din închisorile din Texas a oportunității de a absolvi liceul.

De asemenea, a introdus un proiect de lege pentru abolirea Zilei Eroilor Confederați și un amendament constituțional care să oprească viitoarele restricții privind avortul.

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