Planul lui Macron pentru a o învinge pe Marine Le Pen în 2027. Președintele Franței vrea o alianță politică de amploare

Strategia ar urmări inclusiv evitarea unui duel final între Marine Le Pen și liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, relatează publicația franceză Le Figaro.

O alianță care să îi reunească pe Raphaël Glucksmann și David Lisnard

Potrivit analizei realizate de publicația franceză, Emmanuel Macron ar prefera construirea unei coaliții politice în locul organizării unor alegeri primare pentru desemnarea unui candidat comun.

Formula avută în vedere ar presupune apropierea unor forțe politice cu orientări diferite, de la zona social-democrată reprezentată de Raphaël Glucksmann până la dreapta asociată cu David Lisnard.

Obiectivul nu ar fi doar câștigarea alegerilor prezidențiale, ci și constituirea unei majorități capabile să guverneze Franța după scrutin.

Macron consideră, potrivit publicației franceze, că actualii candidați nu reușesc să se facă suficient auziți în privința propunerilor de fond și ar prefera ca aceștia să înceapă prin elaborarea unui proiect politic comun.

Macron vrea să evite confruntarea dintre Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon

Miza principală a strategiei ar fi împiedicarea unei confruntări prezidențiale între reprezentanții celor două extreme ale spectrului politic francez.

De o parte se află Marine Le Pen, lidera extremei drepte și figura centrală a partidului Rassemblement National, iar de cealaltă Jean-Luc Mélenchon, reprezentant al stângii radicale.

O alianță largă a forțelor moderate ar putea oferi, în viziunea atribuită lui Macron, o alternativă electorală la aceste două candidaturi.

Inițiativa ar reprezenta și o încercare de a realiza ceea ce președintele francez nu a reușit după realegerea sa din 2022 și nici după dizolvarea Adunării Naționale în 2024: constituirea unei coaliții politice stabile, cu capacitate reală de guvernare.

Președintele francez nu poate candida pentru un nou mandat consecutiv

Există însă o diferență fundamentală față de precedentele încercări de reconfigurare a scenei politice franceze.

Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat consecutiv, nu mai poate candida la alegerile prezidențiale din 2027.

Prin urmare, el nu ar putea fi nici beneficiarul electoral direct al noii coaliții. Potrivit analizei Le Figaro, Macron nu mai este nici în poziția de a organiza personal o asemenea construcție politică.

În aceste condiții, succesul strategiei ar depinde de capacitatea liderilor politici vizați de a ajunge la un acord asupra unui program și a unei formule electorale comune.

Macron nu intenționează să intervină public, deocamdată, în pregătirea alegerilor

Deși urmărește configurarea unei alternative la extremele politice, președintele francez nu ar intenționa să se implice public, în următoarele săptămâni, în pregătirea scrutinului prezidențial.

Conform Le Figaro, prioritatea pe care Macron dorește să o promoveze până la încheierea mandatului său este dezvoltarea unei alianțe internaționale între state care încearcă să își păstreze autonomia strategică în raport cu influența Statelor Unite și a Chinei.

În această construcție ar putea fi implicate țări precum Canada, Australia, Brazilia și Kenya.

În plan intern, proiectul unei coaliții extinse rămâne, pentru moment, o orientare politică atribuită președintelui francez, nu un acord oficial între partidele și personalitățile vizate.

Alegerile prezidențiale din 2027 vor marca încheierea celor zece ani consecutivi ai lui Emmanuel Macron la Palatul Élysée și vor determina noua configurație a puterii politice din Franța.