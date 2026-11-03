„Adevărul este simplu”. Fostul consilier al lui Băsescu explică de ce nu a mai candidat la ultimele alegeri prezidențiale

Cătălin Avramescu, fostul consilier prezidențial din timpul mandatului lui Traian Băsescu, a dezvăluit marți, într-o postare pe Facebook, de ce nu s-a mai aflat pe listele pentru ultimele alegeri prezidențiale, cele din luna mai 2025.

El își anunțase candidatura la începutul anului trecut, însă la doar două zile după anunț, el s-a retras din cursă, fără a oferi detalii la acel moment.

Marți, pe Facebook, el a mărturisit că tatăl său se afla într-o situație medicală delicată. Întrucât starea tatălui se agravase pe parcursului anului trecut, Cătălin Avramescu era singurul din familie care putea să aibă grijă de el.

„Pentru că anul trecut, în Ianuarie, am anunțat că voi candida și apoi, după doar două zile, am anunțat că renunț la candidatură, trebuie să vă explic ce s-a întâmplat atunci. Chiar și prieteni apropiați au fost nedumeriți și au făcut tot felul de presupuneri. Tatăl meu a fost bolnav. Fratele meu locuiește de 10 ani în Anglia, iar eu eram singurul care putea să îl mai ajute pe tatăl meu cu ceva, mai ales că el ajunsese să fie imobilizat la pat. Starea lui s-a agravat pe parcursul anului. La finele lui Noiembrie 2025 a murit. Avea 82 de ani”, a explicat Avramescu în mesajul publicat pe Facebook.

El a precizat că explicațiile vin abia acum întrucât la momentul retragerii sale au existat diverse speculații.

„Înțelegeți acum de ce nu am făcut până acum nici un fel de comentarii publice cu privire la motivul retragerii mele. Și acum am ezitat să spun ceva, însă am decis că este mai corect să vă spun exact ce a fost. Am auzit tot felul de presupuneri absurde. Adevărul este simplu. Nu mai aveam nici timp și nici energie pentru o campanie”, a explicat fostul consilier prezidențial.

Avramescu și-a anunțat candidatura pentru viitoarele alegeri prezidențiale

Reacția sa de marți vine la o zi după ce și-a anunțat intenția de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale într-o postare pe Facebook.

„Am să candidez la următoarele alegeri prezidențiale. De ce? Pentru că, la fel ca milioane de români, m-am săturat să fim conduși de tot felul de caraghioși. Din partea cărui partid? Nu doresc să fiu omul nici unui partid. Ce ideologie am? Sunt un liberal clasic. Am șanse? Da. Contracandidații sunt adevărate catastrofe politice”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

„Ne trebuie un candidat independent? Da. Altfel riscăm să ne trezim iarăși în turul 2 cu Nicușor Dan vs. George Simion. Acesta e planul partidelor, asta este “resursa umană” pe care ne-o propun. Vă place așa? De ce fac anunțul cu atât de mult timp înainte? Din două motive. E posibil ca Nicușor Dan să fie suspendat. Și pentru că am nevoie de timp pentru a organiza campania”, a mai spus Avramescu.

Cătălin Avramescu a spus, în mesajul său de pe Facebook, că își va prezenta în curând programul și a anunțat și unele măsuri pe care le va propune, printre care textul pentru o nouă Constituție, un nou sistem electoral, reducerea fiscalității, dar și măsuri împotriva partidelor extremiste.

Avramescu este doctor în filozofie al Universității din București, a fost consilier în Administrația Prezidențială în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Ulterior, el a fost și ambasador în Finlanda și în Estonia.