Cine este Gadi Eisenkot, fostul șef al armatei israeliene care îl înfruntă pe Netanyahu în cadrul primelor alegeri din 7 octombrie 2023

Israelienii au fost așteptați marți la urne, în cadrul primelor alegeri parlamentare care au fost organizate după atacul Hamas din 7 octombrie, urmat de războaiele din Gaza, Liban și Iran. Gadi Eisenkot, fostul șef al armatei israeliene, este principalul rival al premierului în exercițiu, Benjamin Netanyahu.

Potrivit datelor primelor exit-poll-uri, partidul Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, ar urma să obțină cele mai multe mandate.

În plus, datele exit-poll-ului realizat de Channel 12 arată că partidul premierului ar obține 24 de mandate, în timp ce partidul de centru Yashar, care este condus de rivalul lui Netanyahu, Gadi Eisenkot, ar obține 22 de mandate.

De menționat în acest sens este faptul că la momentul redactării acestui articol, blocul partidelor care se opun lui Netanyahu ar obține 52 de locuri în Parlament, față de 50 pentru partidele care îl susțin pe premier.

Pe de altă parte, exit-poll-ul realizat de postul public Kan arată că partidul Likud ar urma să obțină cele mai multe mandate la alegerile parlamentare de marți din Israel. Potrivit estimărilor Kan, Likud ar obține 25 dintre cele 120 de mandate din Parlamentul israelian, în timp ce Yashar ar obține 21 de mandate. Aceste rezultate vin în contradicție cu datele sondajelor din ultimele luni, care indicau că Likud se afla în urma partidului Yashar, condus de Gadi Eisenkot.

Cu toate acestea, nici tabăra lui Netanyahu, nici opoziția nu ar obține majoritatea necesară pentru formarea unui guvern, potrivit The Times of Israel. În plus, deși primul loc ocupat de Likud reprezintă o surpriză, după luni de sondaje favorabile partidului Yashar, rezultatul neconcludent al alegerilor era anticipat.

Cine este Gadi Eisenkot

Gadi Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, este fiul unor imigranți evrei din Maroc care a devenit cel mai înalt general al Israelului. El a crescut în Tiberias și Eilat, în afara centrelor de putere politică ale țării. Povestea sa contrastează puternic cu educația de elită a lui Netanyahu la Ierusalim, în cercurile puterii, relevă o analiză realizată de CNN.

Cel de-al doilea dintre nouă frați și tată a cinci copii, Gadi Eisenkot este un nume relativ nou în lumea politicii din Israel. De-a lungul unei cariere militare care s-a întins pe patru decenii, el a ajuns la vârful armatei israeliene, funcție pe care a ocupat-o în perioada 2015-2019, în timpul guvernării lui Netanyahu.

Gadi Eisenkot a intrat în politică în urmă cu patru ani, în 2022, alături de un alt fost șef al Statului Major, Benny Gantz. Cei doi s-au alăturat cabinetului de urgență de război al lui Netanyahu după atacul din 7 octombrie 2023, însă câteva luni mai târziu, în iunie 2024, cei doi au părăsit cabinetul, întrucât nu exista o strategie pentru perioada de după încheierea războiului.

Războiul din Gaza și-a pus amprenta și asupra membrilor familiei lui Eisenkot. Fiul său cel mai mic, în vârstă de 25 de ani, precum și doi dintre nepoții săi și-au pierdut viața în luptele din Gaza în decurs de câteva luni de la izbucnirea războiului.

„La mormântul lui Gal (fiul său mai mic, ucis în luptele din Gaza – n.r.), am jurat că prețul pe care l-a plătit el, împreună cu prietenii săi, cu cei pe care îi cunoștea și cu cei pe care nu îi cunoștea, nu va fi în zadar”, a scris Eisenkot în ziarul Yedioth Ahronoth în aprilie 2026, notează CNN.

Care sunt șansele sale în fața lui Netanyahu?

Conturat ca principalul rival al lui Netanyahu în cadrul acestor alegeri, mai multe sondaje arată faptul că partidul său, Yashar, ar putea obține între 20 și 23 de locuri din cele 120 disponibile în Knesset, în unele sondaje fiind creditat cu mai multe locuri decât Likud. În plus, potrivit CNN, Gadi Eisenkot îl devansează pe Netanyahu în sondajele privind persoana cea mai potrivită pentru funcția de prim-ministru al Israelului.

Conform sistemului israelian, chiar dacă partidul lui Eisenkot ar obține cele mai multe voturi, asta nu înseamnă că președintele îi încredințează automat acestuia sarcina de a forma guvernul. Mandatul revine parlamentarului care are cele mai mari șanse să formeze o coaliție.

De asemenea, sondajele de opinie sugerează faptul că nici blocul lui Netanyahu, nici blocul anti-Netanyahu nu sunt pe cale să își asigure o majoritate de 61 de locuri în Knesset.

În aceste condiții, notează CNN, drumul lui Eisenkot către putere ar putea depinde de partidele de stânga, de dreapta și de centru și, în anumite scenarii, ar putea depinde și de partidele arabe.

Care este viziunea politică a lui Eisenkot

Potrivit CNN, promisiunile centrale ale lui Eisenkot vizează politica internă și responsabilitatea. El promite că va înființa o comisie care să ancheteze eșecurile din 7 octombrie 2023. Prin comparație, Netanyahu s-a opus acestui demers încă de la începutul războiului.

În plus, el promite recrutarea militară obligatorie sau serviciul național pentru toți cetățenii.

Pe de altă parte însă, în privința securității, viziunea sa preia multe dintre pozițiile lui Netanyahu. La fel ca aproape toți rivalii lui Netanyahu, el a susținut în mare măsură operațiunile militare israeliene din Gaza, Liban și Iran.

În privința Iranului, Eisenkot împărtășește, de asemenea, poziția lui Netanyahu, potrivit căreia această țară nu trebuie să dobândească o armă nucleară. Cu toate acestea, el a criticat lipsa unei strategii în cadrul ultimului conflict și susține că victoriile militare trebuie să fie însoțite de eforturi diplomatice.

În plus, Gadi Eisenkot l-a criticat pe Netanyahu pentru modul în care a gestionat războiul din Gaza, acuzându-l că a prelungit conflictul și a pus în pericol viața ostaticilor israelieni din motive politice.

În privința Fâșiei Gaza, el s-a angajat să pună capăt guvernării Hamas în termen un an și jumătate fie prin aplicarea planului de încetare a focului al președintelui american Donald Trump, fie prin ceea ce a numit operațiuni militare „creative”.