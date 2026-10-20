Pete Hegseth s-a întâlnit cu Benjamin Netanyahu în timpul unei vizite neanunțate în Israel

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat o vizită neanunțată în Israel, unde s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, potrivit Axios.

Întrevederea are loc cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din Israel, într-un moment în care sondajele indică riscul pierderii majorității de către coaliția aflată la guvernare.

Pete Hegseth s-a întâlnit luni cu Benjamin Netanyahu, potrivit Axios, care citează două surse familiarizate cu situația.

Întrevederea nu a fost anunțată

Întrevederea nu a fost anunțată oficial, iar un purtător de cuvânt al Departamentului american al Apărării a declarat pentru Al Jazeera că instituția nu comentează informațiile.

Într-o postare pe rețelele sociale, Hegseth a anunțat că a vizitat militarii americani din zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care include Orientul Mijlociu, Africa de Nord și anumite regiuni din Asia.

Potrivit postului israelian Army Radio, întâlnirea cu Netanyahu a avut loc la o bază aeriană din deșertul sudic al Israelului.

Donald Trump își declară sprijinul pentru Netanyahu

Vizita lui Hegseth vine la o zi după ce președintele american Donald Trump și-a exprimat public sprijinul pentru Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare programate pentru săptămâna viitoare.

Primele alegeri parlamentare de la 7 octombrie 2023

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump l-a lăudat pe premierul israelian pentru rolul său de aliat al Statelor Unite în războiul împotriva Iranului și i-a acordat ceea ce a numit „sprijinul meu complet și total”.

„Bibi Netanyahu nu vă va dezamăgi niciodată”, a scris, cu litere mari, liderul de la Casa Albă.

Alegerile vor fi primele alegeri parlamentare din Israel după atacurile conduse de Hamas la 7 octombrie 2023 și după ofensiva militară israeliană din Fâșia Gaza, care a provocat distrugeri masive și o criză umanitară de amploare.

Potrivit sondajelor de opinie, coaliția religios-naționalistă condusă de Netanyahu riscă să piardă majoritatea parlamentară. Nici partidele din opoziție nu par să aibă însă o cale sigură către formarea unui nou guvern.

JD Vance refuză să se implice în alegerile israeliene

Spre deosebire de Donald Trump, vicepreședintele american JD Vance a evitat să își declare sprijinul pentru Netanyahu. Într-un interviu acordat luni publicației digitale 2WAY, acesta a afirmat că nu dorește să se implice în alegerile din Israel.

„Eu îmi exprim sprijinul pentru candidații americani, iar atenția mea se îndreaptă către alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Vance.

Vicepreședintele a precizat că poziția sa nu reprezintă nici o opoziție față de Netanyahu, nici un sprijin explicit pentru premierul israelian.

Declarațiile sale contrastează cu intervenția directă a lui Trump, care și-a exprimat public susținerea pentru liderul israelian.

În acest context, vizita neanunțată a șefului Pentagonului la Ierusalim atrage atenția asupra relațiilor strânse dintre administrația americană și guvernul Netanyahu, în pragul unui scrutin cu miză politică majoră.