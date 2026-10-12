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Benjamin Netanyahu cere urmărirea penală a militarilor israelieni care au apărut în documentarul „NAZA”, premiat la Festivalul de Film de la Veneția

Premierul Benjamin Netanyahu a cerut deschiderea unei anchete și punerea sub acuzare a celor 24 de membri ai forțelor de securitate care au depus mărturie anonimă în documentarul „NAZA”, acuzând armata israeliană că ucide intenționat civili în Fâșia Gaza.
Benjamin Netanyahu cere urmărirea penală a militarilor israelieni care au apărut în documentarul „NAZA”, premiat la Festivalul de Film de la Veneția
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 oct. 2026, 12:23, Știri externe
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Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, le-a cerut șefului Statului Major al armatei israeliene, conducerii serviciului de securitate internă Shin Bet și procurorului general să inițieze o anchetă amănunțită privind persoanele care au participat la documentarul „NAZA”. 

„Acest film prezintă o poveste falsă, înșelătoare și părtinitoare, care defăimează Statul Israel și armata în întreaga lume”, a spus șeful guvernului de la Ierusalim, citat de AFP

Premierul a anunțat, de asemenea, că intenționează să propună un proiect de lege care să permită retragerea cetățeniei persoanelor care defăimează militarii Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF).

Mărturii din interiorul armatei despre Războiul din Gaza

Reacția șefului guvernului vine după lansarea producției semnate de cineaștii Yuval Abraham și Rachel Szor, realizată pe baza depozițiilor a 24 de membri ai armatei și ai serviciilor de informații israeliene. 

În documentar, militarii relatează modul în care forțele israeliene ar ucide deliberat civili în timpul atacurilor împotriva mișcării islamiste Hamas. 

Succes la Festivalul de la Veneția și reacții de revoltă la Ierusalim

Documentarul a fost distins cu Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Veneția, unde a primit aplauze în picioare timp de 25 de minute, însă a declanșat o furtună politică pe plan intern. 

Ministrul Culturii din Israel a anunțat anterior că vrea să le retragă cetățenia statului, realizatorilor documentarului, calificând documentarul drept „un act de trădare”. 

Comunitatea de film din Israel s-a mobilizat în apărare regizorilor, peste 200 de cineaști israelieni semnând o petiție prin care își exprimă sprijinul față de Yuval Abraham și Rachel Szor. 

Campania militară a Israelului în Gaza, lansată ca ripostă la atacurile sângeroase comise de Hamas pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, s-a soldat cu peste 74.000 de morți, potrivit autorităților sanitare din enclavă. 

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