Sistemele de comunicații aeriene au indicat o defecțiune a motorului, cu avertismente privind oprirea motorului și temperaturi excesiv de ridicate ale gazelor de eșapament.

Potrivit Mirror, motorul stâng al aeronavei a fost oprit în timp ce se afla în zbor.

Avionul a încercat să se întoarcă la aeroport, efectuând mai multe înconjurări înainte de a ateriza în siguranță pe aeroportul din Edinburgh. Echipaje de poliție și pompieri au fost observate în zonă, iar unele drumuri locale au fost închise.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat că „zborul EZY816 de la Edinburgh la Londra Gatwick a trebuit să se întoarcă la Edinburgh din cauza unei probleme tehnice”.

„Avionul a aterizat normal și a fost întâmpinat de serviciile de urgență, în conformitate cu procedurile și doar ca măsură de precauție. O aeronavă de înlocuire a fost aranjată pentru a opera zborul spre Londra Gatwick în această seară”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

Cu câteva zile în urmă, un alt avion EasyJet a declarat stare de urgență în aer, deasupra sud-vestului Angliei.

Aeronava a început să emită codul 7700, codul universal al aviației pentru o urgență generală. Acesta a fost emis la scurt timp după decolare, în timp ce avionul se afla deasupra Marii Britanii.

Conform easyJet Flight Status, urgența a fost cauzată de coliziunea cu o pasăre.

Avionul s-a întors deasupra stațiunii Brecon Beacons din sudul Țării Galilor, înainte de a survola Canalul Bristol și de a se întoarce pe aeroportul din Bristol.