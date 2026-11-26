Documentele arată că aceasta va fi plătită pe lângă o contribuție la costuri care reflectă în linii mari modul în care membrii UE contribuie la bugetul comun al blocului comunitar.

Costuri suplimentare uriașe

Guvernul nu a publicat încă o estimare a costurilor suplimentare totale, dar oficialii au declarat că se așteaptă ca acestea să fie de ordinul zecilor de milioane pe an și „depășite masiv” de câștigurile economice prevăzute, potrivit BBC.

Miniștrii britanici declaraseră deja că sunt pregătiți să suporte costurile administrative necesare pentru implementarea acordurilor de reconectare a Regatului Unit la regimul de comercializare a emisiilor de carbon al UE și de aliniere a Marii Britanii la standardele alimentare ale UE.

Acum, detalii despre modul în care vor fi calculate plățile au fost dezvăluite în tratatele de punere în aplicare a celor două acorduri, care ar trebui să intre în vigoare în cursul anului 2028.

Conform tratatelor, plățile vor fi efectuate ca o parte din costurile de funcționare ale trei agenții ale UE, precum și ale diverselor sisteme care vor fi utilizate pentru implementarea standardelor alimentare și a acordurilor privind emisiile.

Cea mai mare parte a plăților, care vor fi efectuate în euro, va veni sub forma unei „contribuții operaționale” proporțională cu dimensiunea economiei britanice în comparație cu cea a UE.

Aceasta reflectă, în linii mari, modul în care statele membre ale UE își împart costul principalelor lor contribuții la bugetul general al blocului comunitar.

„Taxă de participare”

În plus, Regatul Unit va plăti și o „taxă de participare” stabilită la 4% din cifra principală a contribuției sale.

Guvernul a făcut referire la acordul comercial Brexit din 2021, negociat de conservatori, care a aplicat, de asemenea, o suprataxă contribuțiilor Regatului Unit la costul programelor UE relevante.

Aceasta vine în contextul în care guvernul a publicat o legislație separată care îi acordă puteri extinse pentru a include noile legi ale UE necesare pentru implementarea acordurilor, fără a fi nevoie să organizeze un vot complet de fiecare dată.

Acordul privind standardele alimentare, în special, va însemna că Marea Britanie va trebui să se alinieze la numeroase legi actuale ale UE privind alimentele, care au fost actualizate de la Brexit, împreună cu viitoarele reguli în aceste domenii.