Ministrul a prezentat exemple de calcul pentru sectorul vegetal și a anunțat că, în zootehnie, plățile suplimentare ar urma să fie acordate în funcție de cantitatea de lapte valorificată.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții despre finanțarea agriculturii românești după încheierea actualului exercițiu bugetar european și despre perspectivele sprijinului acordat fermierilor.

Florin Barbu: „Toate plățile vor fi pe performanță”

Întrebat cum ar putea fi afectați fermierii români de o eventuală reducere a bugetului european destinat agriculturii, Florin Barbu a susținut că România nu va beneficia de o alocare mai mică și că viitorul sistem de finanțare va pune accent pe rezultatele economice ale exploatațiilor agricole.

„Nu va fi un buget redus. Vom continua și vom plăti prin noul buget performanță. Să știți că și în sectorul vegetal, și în sectorul de zootehnie, și în sectorul de legume și fructe, toate plățile vor fi pe performanță.”

Ministrul a explicat că intenția este de a menține o plată de bază, la care să se adauge sume calculate în funcție de producția obținută de fermieri.

Exemplul prezentat de ministru: 100 de euro plată de bază și 20 de euro pentru fiecare tonă produsă

Florin Barbu a prezentat un scenariu de calcul pentru sectorul vegetal, în care fermierii ar primi, pe lângă subvenția de bază, un sprijin suplimentar raportat la cantitatea recoltată.

„În sectorul vegetal, probabil va fi o plată de bază, așa cum era și înainte de 100 de euro. Ai făcut 5 tone, primești încă 20 de euro pe fiecare tonă. Ai făcut 10 tone, primești încă 20 de euro pe cele 10 tone.”

Ministrul a insistat că susținerea producției agricole este importantă pentru contribuția sectorului la economia națională.

„Practic, vom plăti performanță. PIB-ul României stă pe valoare adăugată brută.”

Acesta a continuat: „Asta înseamnă valoarea producției. Dacă noi nu avem producție, noi nu putem crește PIB-ul României. Eu cred că în continuare fermierii români au nevoie să fie susținuți, așa cum trebuie susținuți toți cei care fac producții.”

În sectorul laptelui, performanța ar urma să fie plătită în funcție de cantitatea valorificată

Ministrul Agriculturii a declarat că principiul plăților în funcție de rezultate ar urma să fie aplicat și în sectorul zootehnic.

Potrivit acestuia, crescătorii de vaci de lapte ar urma să beneficieze de o subvenție generală, completată de un sprijin calculat în funcție de laptele comercializat.

„Și la vaca de lapte o să fie o subvenție pentru toată lumea, iar performanța se va plăti pe litru de lapte valorificat.”

Florin Barbu a legat această schimbare de obiectivul de a încuraja fermele care combină producția vegetală cu creșterea animalelor și de a utiliza o parte mai mare din materia primă agricolă în România.

Din 2028, subvențiile ar urma să încurajeze integrarea producției vegetale cu zootehnia

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul a afirmat că viitoarele mecanisme de finanțare vor urmări dezvoltarea unor exploatații integrate, în care cerealele și plantele furajere să fie folosite inclusiv pentru creșterea animalelor.

„Voi încuraja în continuare integrarea vegetalului cu zootehnia, sprijinul cuplat, așa cum se întâmplă și acum că am modificat programul național strategic, dar din 2028 subvențiile vor fi legate de zootehnie, pentru că îmi doresc foarte mult ca această materie primă să fie utilizată.”

Florin Barbu a susținut că investițiile în industria alimentară trebuie corelate cu producția agricolă și cu dezvoltarea sectorului zootehnic, astfel încât viitoarele unități de procesare să poată utiliza materie primă provenită din fermele românești.

„În 2-3 ani România va finaliza aceste investiții și cred că cu toții ne dorim ca aceste fabrici de procesare să aibă o materie primă din România, de aceea cele 3 paliere, vegetal, zootehnie și industria alimentară, sunt străzi legate între ele.”

Ministrul a adăugat că viitoarea finanțare europeană ar trebui să susțină această integrare.

Barbu susține că România va avea un buget agricol european mai mare după 2027

În ceea ce privește resursele financiare disponibile în următorul exercițiu bugetar european, Florin Barbu s-a declarat încrezător că România nu va pierde fonduri destinate agriculturii.

„Din discuțiile pe care le-am avut și negocierile care au fost la nivelul Comisiei Europene, vom avea un buget mai mare decât cel din 2021-2027.”

Florin Barbu a menționat și implicarea președintelui Nicușor Dan în discuțiile privind finanțarea agriculturii.

„Este o negociere corectă pe care am avut-o la Comisia Europeană și să știți că e un lucru foarte important și mă bucură lucrul acesta. Președintele Nicușor Dan ține foarte mult să negocieze cât mai mulți bani pentru fermierii români. Este un lucru foarte important.”