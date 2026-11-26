Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe organizate la filiala județeană Vâlcea a AUR, unde liderul formațiunii a abordat și situația persoanelor cu probleme grave de sănătate și a lansat noi acuzații de corupție la adresa clasei politice.

Simion, comparație între Nicușor Dan și Carol al II-lea

În discursul susținut în fața membrilor și simpatizanților AUR, George Simion a lansat un atac verbal la adresa lui Nicușor Dan, făcând o comparație cu fostul suveran al României.

„Poate am jignit persoanele cu autism, că le-am comparat cu Nicușor Dan. Dar s-a trezit omul că, trebuie să vă zic, e o figură care se repetă în istoria românilor. Acest Nicușor Dan e exact Carol al II-lea”, a declarat liderul AUR.

Critici privind sprijinul acordat persoanelor cu probleme grave de sănătate

George Simion a invocat și situația unei familii care se confruntă cu probleme medicale, criticând nivelul sprijinului financiar acordat de stat.

„Dar Dragoș, care are o fetiță cu probleme și persoanele cu probleme de sănătate grave în România primește 600 de lei din partea statului român. Ce vină are? Adică planurile noastre, un partid care n-a fost niciodată la guvernare, niște oameni care încearcă să facă o schimbare, sunt problema?”

Liderul AUR a susținut că formațiunea sa este criticată pentru propunerile politice, în timp ce problemele sociale și cazurile de corupție nu ar primi, în opinia sa, atenția necesară.

George Simion readuce în discuție cazul Nordis

În aceeași intervenție, președintele AUR a formulat acuzații la adresa clasei politice și a cerut explicații privind scandalurile de corupție și controversa legată de compania Nordis.

„Unde sunt marile dosare de corupție? Unde sunt privatizările? Unde sunt răspunsurile despre Nordis? Unii nici acum nu-și amintesc că au fost în acele zboruri.”

Simion a continuat prin a critica nivelul de trai al unor reprezentanți ai puterii politice, pe care i-a acuzat că beneficiază de privilegii în contrast cu situația unei părți a populației.

„Să știți că e doar o bucățică mică din hoțiile, din fărădelegile și din luxul în care se lăfăie ei. Pe seama voastră.”

„Avem în AUR o reflexie a societății”

George Simion a respins și caracterizările negative formulate, în opinia sa, la adresa membrilor și susținătorilor partidului.

Liderul formațiunii a susținut că AUR reunește persoane din categorii sociale și profesionale diverse.

„Avem studenți, masteranzi, profesori, ingineri, dar avem și muncitori. Avem și asistenți medicali și doctori, avem și brancardieri. Avem în AUR o reflexie a societății.”

Simion a insistat că fiecare categorie socială trebuie respectată și reprezentată.

„Și fiecare contează, fiecare are rostul lui în lume”, a declarat acesta.

Simion cere răspunsuri privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

O altă temă abordată de președintele AUR a fost decizia Curții Constituționale a României din 6 decembrie 2024, prin care a fost anulat procesul electoral pentru alegerea președintelui României.

Simion a susținut că alegătorii așteaptă în continuare explicații privind această decizie.

„Milioane de români așteaptă încă răspunsul despre votul lor. Peste 9 milioane de voturi liber exprimate au fost lipsite de efect prin decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.”

Liderul AUR a formulat din nou și o acuzație referitoare la consecințele contestării publice a anulării scrutinului.

„Și cei care pun întrebări despre anularea alegerilor se trezesc chemați la Parchet”, a afirmat George Simion.

Curtea Constituțională a anulat procesul electoral prezidențial la 6 decembrie 2024, iar organizarea unui nou scrutin a fost necesară ca urmare a acestei hotărâri.