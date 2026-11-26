Liderul AUR, George Simion, a vorbit joi seară la prima conferință județeană a filialei AUR Vâlcea. El a spus că a ajuns la parchet ca suspect și a plecat inculpat, pentru o declarație din martie 2025, făcută atunci când candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă.

„Nu știam că o declarație politică poate deveni motiv de urmărire penală”, a declarat Simion.

Ascultat 30 de zile, urmărit de 10 mașini

Simion a afirmat că, timp de o lună, el și alți lideri suveraniști au fost ascultați. „Au fost polițiști care ascultau ce vorbeam eu cu nevastă-mea”, a spus liderul AUR. El a mai povestit că un polițist a sunat-o marți pe soția lui, care era în maternitate, ca să-i transmită că trebuie să se prezinte la parchet.

Liderul AUR susține că a fost urmărit pe drum până la Râmnicu Vâlcea. „Înțeleg că de ieri, de când s-a luat hotărârea cu numirea mea din suspect în inculpat, o să fie 10 mașini care mă monitorizează constant. Pentru ce cheltuiala asta de bani publici?”, a întrebat el.

Mesaj pentru Nicușor Dan

Simion l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că se teme de alegeri. „De ce vă temeți, domnule Nicușor Dan, de votul românilor?”, a spus el.

Liderul AUR a vorbit și despre costul personal al activității politice. „Eu m-am ales cu datorii de peste 2 milioane de euro și cu 10 mașini de filaj după mine”, a spus Simion.

„Să se consemneze acolo la domnii procurori”

La finalul discursului, Simion a folosit din nou cuvântul „jupuire”. A spus că e „mai hotărât ca oricând” să-i lase pe cei care conduc țara „fără demnități”.

„Și să se consemneze acolo la domnii procurori că a le face felul înseamnă să-i las fără demnități, să-i las fără piele de șinșila pe ei și să îi jupoi cum ne-au jupuit și ei pe noi de 35 de ani”, a declarat liderul AUR.

În martie 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu pentru instigare publică. Sesizarea a venit după ce Simion a spus că cei care au comis „lovitura de stat” ar trebui „jupuiți”. Ulterior, el a explicat că s-a referit la „jupuiți de privilegii”.