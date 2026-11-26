Invitat joi, la Europa FM, Dragoș Benea a susținut că populația trebuie consultată, însă referendumul nu este singura modalitate prin care cetățenii își pot exprima punctul de vedere.

Întrebat despre propunerea ministrului Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, potrivit căreia comasarea comunelor ar trebui să treacă prin referendum local, Benea a respins ideea.

„Cred că o olimpiadă, o daciadă a referendumurilor, a miilor de referendumuri, ar fi și o cheltuială de care statul nu are nevoie acum, și ar frâna iremediabil acest proces. Cum s-ar putea face? Eu cred că există și alte forme de consultare. Consultarea este obligatorie, este necesară și sunt mai multe forme de consultare a cetățenilor. Dar referendumul, din punctul meu de vedere, nu”, a declarat europarlamentarul PSD.

Benea a făcut trimitere la Daciada, ampla competiție sportivă de masă organizată în România în perioada comunistă. Evenimentul cuprindea întreceri sportive la nivelul întregii țări, de la școli și întreprinderi până la comune și județe.

Acesta a explicat că legislația ar putea fi modificată astfel încât procesul de reorganizare să nu depindă de organizarea unor referendumuri locale.

„Este un comitet interministerial care s-a înființat la nivelul Guvernului săptămâna trecută și care va trebui, încet-încet, să pună pe hârtie normativ ce se va întâmpla. Acestea sunt intențiile și principiile pe care le-am prezentat din partea Partidului Social Democrat și dorința clară de a face acest lucru. Dar efectiv să se întâmple, va trebui prin Guvernul României, prin angajarea răspunderii Guvernului, care va fi lege, practic”, a mai spus Benea.

Două proiecte de reorganizare, unul voluntar și unul obligatoriu

Declarațiile europarlamentarului vin în contextul în care PSD pregătește o reformă administrativ-teritorială amplă, care ar putea modifica atât structura comunelor și orașelor, cât și organizarea județelor.

În paralel, Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Inițiativa ministrului Marcel-Alexandru Stoica prevede că două sau mai multe localități învecinate se pot uni, însă procedura presupune acordul consiliilor locale și organizarea unui referendum local.

Pentru comunitățile care aleg această variantă, Guvernul propune stimulente financiare. Fiecare localitate care participă la comasare ar urma să beneficieze de cel puțin patru milioane de lei pentru investiții, în cadrul unui program cu un buget total de patru miliarde de lei. De asemenea, impozitele pe locuințe și terenuri ar urma să fie reduse la jumătate pentru o perioadă de cinci ani.

Planul coordonat de Dragoș Benea la nivelul PSD este însă mai amplu și vizează inclusiv comasarea obligatorie a unor comune, reclasificarea unor orașe mici în comune și reorganizarea județelor.

PSD vrea să adopte reforma până în primăvara anului 2027

Potrivit calendarului prezentat de Benea, forma finală a reformei ar urma să fie pregătită până în primăvara anului viitor. Guvernul ar urma să își asume răspunderea pentru proiect, astfel încât noua organizare administrativă să poată fi aplicată înaintea alegerilor locale din 2028.

PSD susține că reforma urmărește reducerea cheltuielilor administrative, creșterea capacității financiare a primăriilor și eficientizarea serviciilor publice. Planul a generat însă controverse, în special în privința dispariției unor unități administrative și a posibilității ca reorganizarea să fie realizată fără referendumuri locale.