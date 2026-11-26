„După cum, judicios, spunea și domnul Simion, este chemat într-un dosar politic. Din păcate, pentru noi juriștii, în momentul în care ai de-a face cu un dosar politic, nu vei regăsi mult drept”, a susținut avocatul lui George Simion.

George Simion are calitatea de inculpat, într-un dosar de instigare publică instrumentat de Parchetul General, după ce, în martie 2025, într-un videoclip pe Facebook, acesta a declarat: „Cei care au orchestrat lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut”, referindu-se la Membrii Biroului Electoral Central (BEC), în contextul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024, pe fondul ingerințelor din campania lui Călin Georgescu.

„În primul rând, cred că ar fi interesant ca finalitate pozitivă a acestei anchete să aflăm cine sunt persoanele care au orhestrat lovitura de stat, dacă tot ei unt cei vizați”, a fost declarația dată de avocatul lui George Simion, care pare să-i susțină acuzațiile din dosarul instrumentat de Parchetul General.

Acesta susține că sintagma „ar trebui” este „o judecată de valoare” și nu „un îndemn”.

„Această infracțiune se săvârșește când îndemni în mod direct la violență, ceea ce nu avem în acest dosar”, susține avocatul Alexandru Rîșniță.

Cu toate acestea, „jupuiți în piața publică”, este o metaforă explicită, care descrie tortura, și nu reprezintă o simplă sancțiune administrativă sau juridică. Sintagma indică, de fapt, o pedeapsă extremă pentru aplicată public unor persoane din rândul funcționarilor publici.

Articolul 368. din Codul Penal nu stipulează nu precizează că îndemnul trebuie să fie formulat explicit printr-un imperativ, așadar, teoretic apărarea nu poate face o distincție între „ar trebui” și „trebuie să faceți”.

„(1)Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat”, se arată în Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat”, se arată în Articolul 368 din Codul Penal privind Instigarea Publică.

De notat este însă că, procurorii sunt cei care au datoria să demonstreze că această declarație: „Cei care au orchestrat lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut”, este un îndemn public sau o remarcă ofensatoare.

Avocatul mai susține că acuzațiile vin pe fondul unui „context politic tensionat, susținând că „declarația este una pur politică”.

„Curtea Europeană de la Strasbourg, în vasta sa jurisprudență, protejează acest tip de declarații politice”, a susținut Rîșniță.

Deși CEDO acordă o protecție ridicată, într-adevăr, discursului politic și dezbaterilor de interes public, Curtea analizează dacă declarațiile, privite în ansamblu, pot fi considerate o promovare sau o justificare a violenței.

Practic, nu este suficient ca autorul să fie politician, sau ca declarația să aibă o temă politică pentru ca aceasta să fie protejate de orice circumstanțe.

Sursa video: Digi 24