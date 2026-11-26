„În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică”, a anunțat Parchetul General într-un comunicat.

De la ce a pornit dosarul penal al lui George Simion

Dosarul a fost deschis pe 10 martie 2025, după ce procurorii s-au sesizat din oficiu în urma declarațiilor făcute de președintele AUR cu o seară înainte.

Pe 9 martie 2025, Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Decizia a declanșat proteste în centrul Capitalei, în timpul cărora au avut loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine.

În acest context, George Simion a publicat pe Facebook o înregistrare video în care a susținut că persoanele care ar fi comis ceea ce el numea o „lovitură de stat” ar trebui „jupuiți în piața publică”.

Ulterior, liderul AUR a susținut că declarația sa avea un sens figurat și că se referea la eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale, precum și la înlăturarea pe cale pașnică și democratică a celor pe care îi considera responsabili.

Inițial, procurorii au deschis dosarul penal in rem, adică au efectuat cercetări cu privire la faptă. La mai bine de un an și opt luni de la declarațiile respective, George Simion a dobândit calitatea de inculpat.

Ce pedeapsă prevede legea pentru instigare publică

Infracțiunea de instigare publică este prevăzută la articolul 368 din Codul penal.

În forma de bază, îndemnarea publicului, prin declarații, mesaje scrise sau alte mijloace, la comiterea unor infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amendă.

Pentru existența infracțiunii în forma sa de bază nu este necesar ca fapta la care s-a instigat să fi fost efectiv comisă.

George Simion susține că dosarul este politic

Liderul AUR a respins acuzațiile și a susținut, la ieșirea de la Parchetul General, că ancheta are o motivație politică. Acesta a asociat dosarul inclusiv cu refuzul partidului său de a susține învestirea Guvernului Adrian Veștea, în iunie 2026.