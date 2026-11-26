UPDATE 11:00 George Simion a ajuns la Parchetul General

Președintele AUR, George Simion, a ajuns la Parchetul General și a făcut baie de mulțime.

„Mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi aici. Singurul motiv pentru care suntem aici este că nu am vrut să facem pace cu sistemul. Singurul motiv pentru care s-a declanșat acest dosar inventat este faptul că nu am vrut să votăm Guvernul Veștea.

În mod normal, acest Parchet General ar fi trebuit să ancheteze dosarul Nordis și să ne cheme pe toți în dosarul anulării alegerilor. Acest Parchet General ar trebui să-i facă dreptate lui Georgescu, nu să-l țină nevinovat în închisoare și în arest la domiciliu.

Vom intra alături de avocații aleși în clădirea Parchetului și vom vedea de ce suntem acuzați”, a spus George Simion înainte de a intra la Parchetul General.

„În mod clar, acest dosar va fi urmat de altele. Nu este exclus să mă vedeți în altă calitate decât cea în care am fost chemat. România este o dictatură, dar nu va rămâne așa mult timp”, a mai spus președintele AUR.

UPDATE 10:45 Mugur Mihăiescu, printre susținători. Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, la fața locului

Printre susținătorii lui George Simion se află și Mugur Mihăiescu și Monica Iagar.

De asemenea, la fața locului au sosit și Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, dar și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

UPDATE 9:45 Câțiva susținători ai lui George Simion, prezenți în fața Parchetului General

Susținătorii lui George Simion au început să se strângă în fața Parchetului General. Unii dintre ei au venit cu pancarte cu mesaje de susținere precum „Simion, apărătorul patriei” sau „Hunedoara este alături de George Simion/Până la capăt. Dreptate pentru România”.

Președintele AUR este așteptat să sosească în jurul orei 11:00.

Potrivit informațiilor de la fața locului, s-au strâns în jur de 200 de susținători, care scandează numele președintelui AUR.

Știrea inițială: George Simion, așteptat joi la Parchetul General pentru audieri în calitate de suspect

Liderul AUR, George Simion, a anunțat în această săptămână că joi, 26 noiembrie, este așteptat la Parchetul General, unde ar urma să fie audiat în calitate de suspect.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General!”, a scris George Simion marți seara pe Facebook.

Președintele AUR și-a încheiat mesajul cu un îndemn adresat susținătorilor săi:

„Nu trădăm, nu renunțăm!”

George Simion a susținut că citarea sa în calitate de suspect ar reprezenta un răspuns politic după ce luni seara, AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 din România.

În replică, Parchetul General a precizat că procedura de citare a fost efectuată vineri, 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi, cu trei zile înainte ca AUR să prezinte public raportul.

În ce dosar este vizat

La postarea privind anunțul, mai mulți susținători ai săi l-au întrebat despre ce dosar este vorba. În replică, președintele AUR a precizat că este un dosar de instigare publică.

„Am primit o citație vineri pentru a fi audiat pe data de 26noiembrie și am fost sunat astăzi de un domn polițist de la cercetări penale pe telefonul soției!!! Am crezut că este altă speță dar pare că este fix aceeași: instigare publică!! Vom vedea joi cu ce am greșit în fața regimului, alte informații nu am acum să pot oferi”, a spus Simion.