„Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, au fost găsite și ridicate sume de bani în lei și diverse valute, echivalente cu suma de aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale, precum și alte mijloace de probă”, informează DGPMB.

Potrivit sursei citate, anchetatorii au pus sub sechestru trei mașini de lux.

Cei 9 bărbați, respectiv frații Cămătaru, fii, dar și ginerii lor vor fi prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Aceștia au intrat în atenția procurorilor, după ce printre victimele lor s-ar afla nume grele din muzica românească, precum Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Costel Biju, dar și alții.

Aceștia sunt suspectați că i-ar fi șantajat pe maneliști. Totuși, miercuri, la sediul DIICOT, Nuțu Cămătaru a susținut că nu a luat bani de de la lăutari: „Eu dau bani la lăutari, nu iau”, a declarat bărbatul.

Acesta este cercetat alături de fratele său zis și „Sile”, dar și fii și ginerii lor.