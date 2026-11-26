Inspectoratul de Poliție Galați a confirmat joi furtul de elemente din podul care trece peste Siret, parte a drumului Expres Galați-Brăila.

„În luna iulie 2026, Secția 3 Poliție Galați a fost sesizată cu privire la sustragerea mai multor elemente de prindere a hobanelor, precum și a unor componente auxiliare ale acestora, de pe șantierul unde se desfășoară lucrările de construire a Podului Expres Galați–Brăila”, au transmis polițiștii.

Cum s-a produs furtul

Faptele ar fi fost comise începând sfârșitul anului 2025 și s-ar fi terminat în luna iulie 2026, atunci când autoritățile au fost sesizate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și lucrează la identificarea persoanelor implicate, dar și la stabilirea circumstanțelor în care s-a produs ilegalitatea.

Podul era gata în proporție de 99%, conform CNAIR, însă, din cauza obloanelor lipsă, în urma furtului, inaugurarea va fi amânată. Aceasta era programată pentru sfârșitul acestui an, moment din care s-ar fi putut circula pe de la Galați la Brăila pe un drum Expres.