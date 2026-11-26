Șoferii care așteaptă inaugurarea Drumului Expres Brăila–Galați vor trebui să mai aștepte cel puțin până în 2027. De această dată, motivul întârzierii nu este legat de birocrație, de exproprieri sau de condițiile meteorologice, ci de furturile de pe șantier.

Hoții au sustras hobane și elemente de prindere necesare finalizării podului peste Siret, cea mai complexă structură de pe traseul noului drum de mare viteză.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat pentru Adevărul că reprezentanții constructorului au transmis că piesele necesare nu mai pot fi aduse în acest an.

Furturile au continuat chiar și după sesizarea dispariției componentelor

Constructorul, asocierea de firme din grupul UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, a depus plângere la Poliție.

Potrivit reprezentantului CNAIR, primul furt de amploare a fost semnalat în urmă cu aproximativ două luni. Între timp, însă, de pe șantier ar fi dispărut și alte componente.

De ce câteva componente pot bloca inaugurarea unui întreg drum expres

Hobanele sunt cabluri de înaltă rezistență care transferă greutatea tablierului unui pod către pilonii de susținere. Acestea reprezintă elemente structurale esențiale, fără de care podul nu poate fi finalizat în condiții de siguranță.

În lipsa lor, constructorul nu poate continua anumite etape ale lucrărilor, precum montarea și betonarea dalelor care formează platforma podului.

Chiar dacă muncitorii pot executa alte lucrări în timpul iernii, finalizarea structurii depinde de sosirea și instalarea componentelor de înlocuire.

La începutul lunii noiembrie, potrivit datelor Ministerului Transporturilor, fuseseră montate 64 dintre cele 96 de hobane prevăzute în proiect și doar 32 dintre cele 204 dale.

Reprezentantul CNAIR a caracterizat consecințele furturilor drept o „pagubă națională”, subliniind că inclusiv autorii acestora ar fi putut beneficia de noua infrastructură.

Un drum de aproape 11 kilometri, așteptat de ani de zile

Drumul Expres Brăila–Galați (DEx6) are o lungime de 10,76 kilometri și va dispune de două benzi de circulație pe fiecare sens.

Valoarea contractului de construcție este de 449,42 milioane de lei, fără TVA, potrivit datelor comunicate de CNAIR în luna august. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime totală de 1,79 kilometri, reprezentând una dintre cele mai complexe lucrări de inginerie ale proiectului.

Noua șosea va prelua o parte din traficul de pe DN22B, inclusiv traficul greu, și va facilita accesul dinspre Galați către podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, inaugurat în iulie 2023.

Investiția este importantă și pentru transportul de mărfuri, având în vedere activitatea portuară și industrială din cele două municipii.

Al patrulea an în care este ratată inaugurarea

Deschiderea Drumului Expres Brăila–Galați a fost anunțată inițial pentru 2023. Ulterior, perspectiva inaugurării a fost mutată succesiv în 2024, 2025 și 2026.

La 1 august 2026, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunța că lucrările au depășit pragul de 97% și că noul drum trebuie deschis circulației până la sfârșitul anului.

Acum, deși proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 99%, inaugurarea este împinsă în 2027.