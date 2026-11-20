„Progres de 90% pe ultimul șantier al Autostrăzii Bucureștiului (A0)! Pe cei 17,5 km ai lotului 1 (Joița – Corbeanca) al A0 Nord, activitatea se concentrează pe finalizarea lucrărilor necesare racordării cu DN1A și DN7”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

„Asocierea de constructori români și italieni (Retter – Pizzarotti) lucrează intens la structuri, asfaltare și montarea elementelor de siguranță rutieră pe un sector de aproximativ 10 km din acest lot”, a adăugat acesta.

Potrivit directorului CNAIR, autoritățile își propun să deschidă circulația pe sectorul de aproximativ 10 kilometri până la sfârșitul acestui an, însă termenul depinde de ritmul lucrărilor și de vreme.

„Restul de aproximativ 7 km ai lotului 1 ar urma să fie finalizați până în aprilie 2027, moment în care se va realiza și legătura semi-inelului nordic al A0 cu Autostrada A1 și se vor încheia, practic, lucrările pe toată Autostrada de Centură a Capitalei”, a precizat Cristian Pistol.

Acesta a subliniat și importanța proiectului pentru traficul și economia din regiunea București-Ilfov.

„Bucureștiul și Ilfovul au nevoie de o infrastructură rutieră modernă, care să reducă presiunea traficului din interiorul localităților și să aducă noi oportunități de dezvoltare în cea mai dinamică zonă economică a României”, a mai transmis directorul CNAIR.