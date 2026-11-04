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Două noi loturi din A0, inaugurate miercuri. Grindeanu: Încă 13 kilometri, pe secțiunea Afumați-Glina, au fost deschiși

De la Afumați la Glina se circulă, de miercuri, pe autostradă. Sorin Grindeanu, președintele PSD, și ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa, au transmis inaugurarea noului lot de drum de mare viteză.
Două noi loturi din A0, inaugurate miercuri. Grindeanu: Încă 13 kilometri, pe secțiunea Afumați-Glina, au fost deschiși
Sursa foto: Facebook/ Ștefan-Ovidiu Popa
Coralia Frigea
04 nov. 2026, 14:26, Politic
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Trecerea de pe A3 pe A2 (Autostrada Soarelui) se face, de miercuri, tot pe autostradă. Ministerul Transporturilor a inaugurat două noi loturi din autostrada A0, între Afumați și Glina.

„S-a deschis circulația pe Loturile 3 și 4 ale A0 Nord! Sunt 13 km noi de autostradă, între Afumați și Glina, care asigură legătura directă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța)”, a transmis noul mininstru al Transporturilor, Ovidiu Popa, printr-o postare pe Facebook.

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, cel care a fost ministru al Transporturilor în perioada semnării contractelor pentru mai multe autostrăzi din România, a anunțat inaugurarea.

„Noua infrastructură rutieră este rezultatul abordării serioase și coerente a obiectivelor de infrastructură mare, pe care am promovat-o încă din anul 2021 la Ministerul Transporturilor”, a scris Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Cine poate circula pe A0 Afumați-Glina

Noua porțiune asigură trecerea de pe A3 pe A2 și invers, pentru a evita cozile care se formau pe centura Bucureștiului.

Ministrul Transporturilor promite că șoferii vor beneficia, până la finalul anului, de un drum de mare viteză de la poalele munților, și din Pitești, până la mare, la Constanța.

„Anul acesta se va finaliza parțial și Lotul 1 al A0 Nord, care va asigura conexiunea cu DN1A și DN7. În prima parte a anului 2027 se vor finaliza lucrările pentru a completa toată autostrada inclusiv prin conexiunea cu A1”, a concluzionat ministrul Transporturilor.

Astfel, dacă lucrările vor fi finalizate la timp, lângă Capitală va exista legătura a trei mari autostrăzi ale României.

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