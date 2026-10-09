Prima pagină » Economic » Vești bune pentru șoferi! Se pregătește deschiderea unui nou tronson din Autostradă de Centură București

Vești bune pentru șoferi! Se pregătește deschiderea unui nou tronson din Autostradă de Centură București

Un nou tronson al Autostrăzii Bucureștiului ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Lucrările sunt aproape finalizate, iar inaugurarea va permite și deschiderea unui lot deja recepționat, realizând legătura dintre autostrăzile A2 și A3.
Vești bune pentru șoferi! Se pregătește deschiderea unui nou tronson din Autostradă de Centură București
Sursa foto: Captură video Cristian Pistol/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
09 oct. 2026, 14:03, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Circulația pe încă 13 kilometri ai Autostrăzii A0 Nord, între Glina și Afumați, ar putea fi deschisă până la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat vineri directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările pe Lotul 3 al A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, au ajuns la un stadiu fizic de 98,35%, iar deschiderea circulației depinde de menținerea ritmului actual de execuție.

Peste 200 de muncitori și 123 de utilaje pe șantier

Antreprenorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) și-a intensificat mobilizarea față de perioada verii și execută în prezent lucrări la structuri, așternerea asfaltului, amenajarea spațiilor de servicii și instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS), spune Pistol.

Pe șantier sunt mobilizate 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori.

Contractul pentru construcția Lotului 3 are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Legătura dintre A2 și A3 ar putea deveni funcțională

Finalizarea Lotului 3 va permite și deschiderea circulației pe Lotul 4, între Pantelimon și Glina, care a fost deja recepționat.

Astfel, semi-inelul nordic al Autostrăzii de Centură a Capitalei va asigura o conexiune continuă între Autostrada A3 (București-Ploiești) și Autostrada A2 (București-Constanța).

Deschiderea circulației pe cele două loturi rămâne condiționată de finalizarea lucrărilor pe tronsonul Afumați-Pantelimon.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
GSP.ro
Acuzații grave pentru trapperul reținut pentru că a urinat pe scenă. Ian a mai fost cercetat pentru că ar fi snopit în bătaie o tânără. Victima: „M-a lovit cu picioarele. Credeam că o să mor.” Motivul pentru care dosarul a fost clasat
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”
Libertatea
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor