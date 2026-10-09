Vești bune pentru șoferi! Se pregătește deschiderea unui nou tronson din Autostradă de Centură București

Circulația pe încă 13 kilometri ai Autostrăzii A0 Nord, între Glina și Afumați, ar putea fi deschisă până la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat vineri directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările pe Lotul 3 al A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, au ajuns la un stadiu fizic de 98,35%, iar deschiderea circulației depinde de menținerea ritmului actual de execuție.

Peste 200 de muncitori și 123 de utilaje pe șantier

Antreprenorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) și-a intensificat mobilizarea față de perioada verii și execută în prezent lucrări la structuri, așternerea asfaltului, amenajarea spațiilor de servicii și instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS), spune Pistol.

Pe șantier sunt mobilizate 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori.

Contractul pentru construcția Lotului 3 are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Legătura dintre A2 și A3 ar putea deveni funcțională

Finalizarea Lotului 3 va permite și deschiderea circulației pe Lotul 4, între Pantelimon și Glina, care a fost deja recepționat.

Astfel, semi-inelul nordic al Autostrăzii de Centură a Capitalei va asigura o conexiune continuă între Autostrada A3 (București-Ploiești) și Autostrada A2 (București-Constanța).

Deschiderea circulației pe cele două loturi rămâne condiționată de finalizarea lucrărilor pe tronsonul Afumați-Pantelimon.