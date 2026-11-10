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A7 Bacău – Pașcani: Constructorul vrea să termine 49,3 km în 2026. Banii de la buget, decisivi pentru finalizare

Lucrările pe primele două loturi ale Autostrăzii Bacău–Pașcani (A7), cu o lungime totală de aproximativ 49,3 kilometri, au ajuns la stadii de execuție de 80%, respectiv 65%.
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Oana Antipa
10 nov. 2026, 16:41, Social
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Constructorul își propune finalizarea ambelor tronsoane până la sfârșitul anului 2026, însă respectarea termenului depinde de asigurarea fondurilor necesare și de condițiile meteorologice, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Primul lot a ajuns la 80%, iar al doilea la 65%

Potrivit informațiilor publicate de Cristian Pistol, pe Facebook, lucrările pe cele două tronsoane ale Autostrăzii Moldovei continuă, constructorul fiind mobilizat pentru finalizarea proiectelor în acest an.

Lotul 1, Săucești – Trifești, are o lungime de 30,3 kilometri și a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 80%.

Pe lotul 2, Trifești – Gherăești, cu o lungime de 18,99 kilometri, progresul lucrărilor este de 65%.

Împreună, cele două sectoare însumează aproximativ 49,3 kilometri din Autostrada Bacă – Pașcani, parte a proiectului Autostrăzii Moldovei (A7).

„Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău – Pașcani, în total 49,3 km, avansează constant”, a transmis directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

1.000 de muncitori și 800 de utilaje, mobilizate pe șantiere

Constructorul român UMB a mobilizat aproximativ 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a accelera execuția celor două tronsoane.

Activitățile desfășurate în această perioadă includ realizarea structurii rutiere, lucrări la poduri și amenajarea spațiilor de servicii.

În paralel, echipele lucrează la instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS), montarea parapetelor de protecție și executarea marcajelor rutiere.

Aceste intervenții fac parte din etapele necesare pentru finalizarea infrastructurii și pregătirea sectoarelor pentru circulația rutieră.

Valoarea cumulată a contractelor pentru cele două loturi este de 2,92 miliarde de lei, fără TVA.

Finalizarea în 2026 depinde de alocarea fondurilor de la buget

Unul dintre principalele elemente care pot influența calendarul lucrărilor este finanțarea.

Potrivit directorului CNAIR, fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au acoperit lucrările executate până la 31 august 2026.

Pentru continuarea proiectelor, compania a solicitat alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat.

„Finanțarea prin PNRR a acoperit lucrările executate până la 31 august 2026, iar pentru continuarea acestora CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat”, a precizat Cristian Pistol.

Șeful CNAIR a avertizat că termenul de finalizare rămâne condiționat atât de disponibilitatea finanțării, cât și de evoluția vremii în următoarele săptămâni.

„Finalizarea în 2026 depinde acum de asigurarea finanțării și de condițiile meteorologice din perioada următoare”, a subliniat acesta.

În consecință, deși constructorul urmărește încheierea lucrărilor până la sfârșitul anului, deschiderea celor două loturi nu poate fi considerată certă în acest moment.

Finalizarea tronsoanelor Săucești – Trifești și Trifești Gherăești ar reprezenta un nou pas în dezvoltarea Autostrăzii Moldovei, proiect de infrastructură destinat îmbunătățirii legăturilor rutiere din estul României.

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