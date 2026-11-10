Niculescu, despre incidentul de la Cernavodă: „Trebuie să ne asigurăm pe termen lung că astfel de situații nu se vor repeta”

Șeful Guvernului a vorbit și despre măsurile necesare pentru prevenirea unor probleme similare, în contextul importanței energiei nucleare pentru România.

Premierul: „Sunt verificări. Am văzut că este o analiză care a început”

Întrebat despre incidentul tehnic de la Cernavodă, premierul a subliniat importanța funcționării celor două reactoare pentru securitatea energetică națională.

„A fost un incident tehnic. Sper că într-o zi, cele două unități să fie din nou perfect funcționate. Asta înseamnă foarte mult pentru securitatea energetică a țării”, a declarat Niculescu.

Șeful Executivului a precizat că cele două unități reprezintă o parte semnificativă a producției naționale de energie.

„Înseamnă aproape 20% din producția de energie din România”, a afirmat premierul.

Întrebat dacă incidentul putea fi anticipat, în condițiile în care directorul tehnic urmează să fie schimbat din funcție de la 1 decembrie, Niculescu a invocat verificările aflate în desfășurare.

„După cum ziceam, sunt verificări. Am văzut că este o analiză care a început. O să vorbesc, țin deja legătura cu Ministrul Energiei, care ține în permanență legătura cu cei de la Nuclearelectrica”, a răspuns premierul.

„Este clar că nu ne doream un asemenea incident, dar este de asemenea foarte clar că se va termina rapid”, a adăugat acesta.

Proiectul Bala 2, considerat esențial pentru centrala nucleară

Referindu-se la riscurile din sezonul rece, premierul a explicat că situația depinde inclusiv de condițiile hidrologice.

„Depinde mult de cum va arăta regimul hidrologic, dar din informațiile pe care le avem nu ne așteaptă o iarnă care să fie foarte secetoasă”, a declarat Niculescu.

Premierul a insistat asupra necesității unor soluții pe termen lung pentru alimentarea cu apă a reactoarelor nucleare.

„Ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm pe termen lung că astfel de situații nu se vor repeta. De aceea, proiectul Bala 2, care înseamnă mai multă apă pentru reactoarele 1 și 2, dar și cele care vor fi construite 3 și 4 de la Cernavodă, este atât de important.”

50 de milioane de euro pentru securitatea Mării Negre

Premierul a abordat și discuțiile privind securitatea regională, precum și finanțările europene.

„Am vorbit despre hub-ul de securitate de la Marea Neagră. I-am mulțumit (n.r. Ursulei von der Leyen) pentru cele 50 de milioane de euro care vor fi oferite de Comisiunea Europeană pentru acest hub, pe care, după cum știți, îl construiesc România și Bulgaria”, a declarat Niculescu.

În privința viitorului buget european, premierul a arătat că România urmărește obținerea unor finanțări importante, în special pentru coeziune și agricultură.

Șeful Guvernului a menționat și finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precizând că „aici va fi o mobilizare mare”.