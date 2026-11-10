Attila Korodi, primarul din Miercurea-Ciuc, critică reforma administrativ-teritorială: „Otravă aruncată pe masa societății”

Attila Korodi critică proiectul PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială a României, despre care spune că reprezintă „otravă aruncată pe masa societății” și că are șanse foarte mici să fie adoptat.

Primarul din Miercurea-Ciuc a declarat, într-un interviu la RFI, că inițiativa mută atenția publică de la activitatea Guvernului către o dezbatere care nu ar trebui purtată în actualele condiții.

„La ora actuală, mi se pare că este un document mai degrabă de poziționare și propagandistic, pentru că după instalarea Guvernului Niculescu, care lucrează deja de trei săptămâni cu un program de guvernare care nu a atins aceste elemente (…), cred că PSD mai degrabă se poziționează și aduce în dezbatere o temă care cumva duce societatea românească să ducă focusul de la actul de guvernare către o dezbatere și o discuție care nu ar trebui făcute în aceste condiții”, a afirmat Attila Korodi.

Proiectul PSD prevede comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor cu sub 10.000 de locuitori. Potrivit estimărilor prezentate în document, între 15.000 și 18.000 de aleși locali nu ar mai ocupa funcții începând din 2028.

„Otravă aruncată pe masa societății”

Primarul din Miercurea-Ciuc consideră că eventualele comasări trebuie să fie precedate de referendumuri locale și avertizează că localitățile nu pot fi reorganizate exclusiv pe baza unor criterii statistice.

„Aceste localități nu sunt niște construcții artificiale. Ele ori au fost create pe o necesitate locală ori chiar în perioada comunismului, poate, forțat, pentru că au fost și genul acesta de decizii, dar care după atâtea decenii vorbim până la urmă de mai mult de o jumătate de secol, s-au înrădăcinat, înseamnă o abordare culturală locală, înseamnă o amprentă culturală locală, deci acestea să le modifici forțând printr-o manieră statistică este otravă aruncată pe masa societății. Nu cred că ne putem juca cu astfel de decizii”, a declarat edilul.

Întrebat ce efecte ar putea avea reforma asupra comunităților maghiare din România, Korodi a spus că majoritatea acestora ar putea fi afectate, în special cele din Partium și Transilvania, unde populația maghiară trăiește în numeroase localități mici.

„Marea majoritate a comunităților noastre, care trăiesc în zona Partium, în Ardeal, mai puțin secuime, vor suferi, pentru că din nefericire, comunitățile noastre sunt localizate în marea majoritate a localităților mai mici. Acestea dacă dispar, până la urmă dispar instituții întregi și o verigă importantă a vieții comunității”, a explicat primarul.

Acesta a invocat și prevederile Cartei europene a regiunilor, precum și alte mecanisme și norme ale Uniunii Europene și Consiliului Europei privind protejarea drepturilor comunităților etnice.

„Localitățile nu sunt saci de cartofi care să fie mutați dintr-un loc în altul”

Attila Korodi susține că există și alte soluții pentru eficientizarea administrațiilor locale, fără comasarea forțată a localităților. Edilul a dat exemplul consorțiilor locale, prin care autoritățile ar putea colabora și cofinanța servicii administrative comune, după modele folosite în Franța și în alte state europene.

„Instituțiile care sunt cel mai aproape de cetățean sunt primăriile. Sunt anumite localități mici, unde fezabilitatea de susținere în acest fel a administrației publice locale este foarte deficitară, dar nimeni în România nu încurajează ceea ce este în Franța o metodă clasică sau în alte țări europene, acela de a ajuta prin consorții locale, conlucrarea autorităților locale, pentru a cofinanța împreună servicii administrative locale”, a afirmat Attila.

El a criticat varianta comasărilor forțate și a declarat că localitățile nu pot fi tratate ca niște unități care pot fi mutate dintr-un loc în altul fără a ține cont de identitatea și particularitățile comunităților.

Asumarea răspunderii Guvernului ar fi „cea mai mare greșeală”

Reacția primarului vine și după ce eurodeputatul PSD Dragoș Benea a susținut că reorganizarea administrativ-teritorială ar trebui realizată prin asumarea răspunderii Guvernului.

Attila Korodi a criticat această variantă și a spus că o asemenea procedură ar reprezenta o decizie greșită, având în vedere complexitatea reformei.

„Europarlamentarul Dragoș Benea care lucrează pe săptămână câteva zile bune la Bruxelles n-a înțeles nimic din logica europeană. Este cea mai mare greșeală dacă ar face așa ceva PSD-ul, pentru că ar însemna o dictatură a guvernării pe o temă foarte-foarte complexă sau voit, acela de a face ca în primăvară să pice un Guvern”, a declarat primarul din Miercurea-Ciuc.

Attila consideră că proiectul va ajunge, cel mai probabil, într-o procedură legislativă, însă are șanse foarte mici să fie adoptat.

„Eu cred că se va ajunge la o anumită procedură legislativă sau o anumită formalizare pe hârtie a acestor propuneri, dar din punctul meu de vedere, au foarte-foarte mici șanse să treacă, pentru că nici nu e asta intenția”, a mai spus edilul.