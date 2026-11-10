Robert Sighiartău, în ziua votului pentru șefia TVR și a Radioului Public: Apropierea dintre PSD și AUR nu a început ieri

Trocuri politice PSD-AUR

Robert Sighiartău a acuzat o apropiere tot mai evidentă între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, exemplificată prin negocieri pentru funcții parlamentare.

„Jocurile politice de culise. Ieri, PSD a oferit AUR funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților. Un nou episod al apropierii dintre cele două partide, după negocierile privind TVR, Radioul Public și alte instituții ale statului. Apropierea dintre PSD și AUR nu a început ieri”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de deputatul liberal.

Vechimea colaborării

Sighiartău susține că apropierea dintre PSD și AUR ar fi început încă din timpul alegerilor prezidențiale anulate din 2024 și a criticat AUR pentru dubla măsură privind discursul anti sistem și colaborare cu social-democrații.

„Încă de la alegerile prezidențiale din 2024 au existat afirmatii clare că PSD ar fi direcționat voturi către George Simion, în încercarea de a-l aduce în turul al doilea alături de Marcel Ciolacu. Simion a obținut însă un scor modest, iar Călin Georgescu a capitalizat nemulțumirea electoratului. De atunci, George Simion încearcă să își consolideze poziția politică prin asocierea cu Georgescu și prin exploatarea sentimentului de victimizare din jurul acestuia. În opinia mea, există o contradicție tot mai evidentă între discursul antisistem al AUR și negocierile sale cu PSD pentru funcții și influență în instituțiile statului”, a mai spus deputatul.

Numirile de la Televiziune și Radio

Mesajul lui Sighiartău vine înainte ca Parlamentul să se reunească în plen pentru numirea membrilor în consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune.

AUR o susține pe Sorina Matei, care a asigurat interimatul la conducerea instituției din septembrie, pentru continuarea mandatului la TVR, în timp ce PSD îl susține pe Răzvan Dincă pentru conducerea Radioului Public.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a confirmat luni existența unei înțelegeri politice privind numirile din cele două instituții.