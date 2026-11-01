Fritz: Obiectivul care ne leagă în acest moment este să dăm o guvernare fără PSD și AUR

După ce, în cadrul alegerilor interne, tabăra condusă de Radu Miruță a obținut cele mai multe funcții, liderul USR, Dominic Fritz pentru noul mandat de trei ani. Formațiunea se va concentra construirea unei alternative de guvernare, potrivit unui comunicat transmis de USR.

Două treimi dintre membrii Biroului sunt nou aleși, iar echipa include șapte vicepreședinți din toate regiunile țării.

„Sarcina noastră este clară: să câștigăm următoarele alegeri cu o mișcare care să dea României o guvernare fără PSD și AUR”, a declarat Dominic Fritz.

Odată cu intrarea în opoziție, USR va urmări continuarea reformelor inițiate de miniștrii săi și va fi „câinele de pază al cetățenilor în fața unui guvern PSD care, fără să aibă o majoritate asumată în Parlament, va încerca acum să acapareze și mai mult toate instituțiile statului”.

Fritz a avertizat că „orice fel de alunecare spre iliberalism costă. 12 miliarde de euro din banii munciți de români se duc doar pe dobânzi.”

Partidul, deschis la o colaborare cu PNL

„O guvernare fără PSD și AUR trebuie să reprezinte cât mai multe forțe democratice de centru-dreapta și cât mai multe forțe reformiste. Suntem deschiși pentru o colaborare cu PNL în acest sens”, a mai precizat Dominic Fritz.

Grupurile parlamentare USR și PNL au semnat deja un protocol pentru inițiative și interpelări comune, iar la nivel local colaborarea va fi evaluată de la caz la caz, potrivit comunicatului publicat.

Radu Miruță a anunțat că USR va merge în toate comunitățile, inclusiv acolo unde nu a fost prezent:

„Le cerem românilor să ne dea suficientă putere politică încât ceea ce am făcut în patru ministere să facem în 16. Am făcut treabă de 14%. Vă garantez că vom face treabă de 30%” a declarat Miruță, prim-vicepreșeintele USR.

Diana Buzoianu a criticat refuzul PSD de a organiza alegeri și numirile politice ale noului guvern, în contrast cu concursurile reale organizate de miniștrii USR:

„Dacă erau cu adevărat atât de încrezători în ei, de ce atât de multă fugă de votul oamenilor?”, a acuzat Buzoianu.

În ceea ce privește bilanțul realizărilor membrilor formațiunii în guvernul anterior, liderul USR a reamintit șantierului Naval Mangalia, dar și redeschiderea fabricilor de armament din țară, precum Fabrica de pulberi de la Victoria sau Uzina Mecanică Sadu. De asemenea s-a vorbit și despre o mai bună protecție a pădurilor.

„Aceste rezultate sunt reale, nu sunt doar retorică. Rolul nostru va fi să convingem oamenii că furia lor este legitimă, dar ea trebuie îndreptată împotriva celor care au creat corupție și sărăcie în România, nu împotriva unor dușmani virtuali din afara țării. Aceasta este diferența dintre USR și AUR”, a declarat Fritz.