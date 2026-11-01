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Rogobete o întâlnire cu reprezentanți din Sănătate pentru actualizarea listei de medicamente compensate

Duminică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că se va întâlni cu repezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului ai  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovative și generice.
Rogobete o întâlnire cu reprezentanți din Sănătate pentru actualizarea listei de medicamente compensate
Facebook/Alexandru Rogobete
Daiana Rob
01 nov. 2026, 11:33, Politic
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„În perioada imediat următoare am solicitat o întâlnire cu reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar și reprezentanții producătorilor de medicamente inovative și generice, pentru a analiza și pentru a începe procedurile administrative pentru actualizarea listei de medicamente”, a declarat Rogobete, în videoclipul publicat, duminică, pe Facebook.

Scopul este accelerarea procedurilor administrative pentru actualizarea listei de medicamente compensate. 

„Îmi doresc ca, până la finalul acestui an, să introducem noi medicamente pe lista de compensate, astfel încât cât mai mulți pacienți să aibă acces la tratamentele de care au nevoie”, transmis Rogobete. 

Rogobete a mai afirmat că accesul bolnavilor la medicamente și la tratamente inovatoare „nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocrație sau de lipsa deciziilor administrative”.

În urma rectificării bugetare aprobate în ședința de guvern din 30 noiembrie, Rogobete a anunțat că bugetul în Sănătate va fi suplimentat cu 8,3 miliarde de lei. O parte din acești bani vor fi virați și în programele naționale de sănătate.

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