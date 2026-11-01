Trei clipuri de promovare a României, difuzate la BBC, în colaborare cu britanicul Charlie Ottley

Videoclipurile au câte 60 de secunde și prezintă oferta turistică a țării prin imagini dedicate naturii, aventurii, patrimoniului cultural și identității locale. În total, sunt programate 20 de difuzări, potrivit comunicatului publicat, sâmbătă, de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Videoclipurile au concepte distincte. „Wild Romania” (n.r. trad – „România sălbatică”) prezintă peisajele, natura și oportunitățile de ecoturism și aventură.

„Sounds Like Romania” (Sună ca România) surprinde țara prin intermediul sunetelor sale naturale, iar „Romania, So Much More Than Dracula!” (România, mai mult decât Dracula) propune o abordare diferită a mitologiei lui Dracula, aducând în prim-plan atracțiile naturale și culturale ale Transilvaniei.

Producătorul american, Charlie Ottley, a făcut demersuri pentru ca ultimul dintre spoturi să aibă două zile suplimentare de difuzare, în 30 și 31 octombrie – de Halloween – înainte de începerea campaniei.

„Important este ca turiștii să descopere că România înseamnă mult mai mult decât această legendă, că are destinații și experiențe turistice care merită explorate în toate anotimpurile și pentru care să își dorească să revină”, a declarat ministrul Economiei, Daniel Zamfir.

România va avea parte de expunere

Spoturile vor fi difuzate la BCC World News în perioada 01-29 noiembrie. Astfel, țara noastră are parte de expunere, iar campania oferă prilejul de a aduce oferta turistică a țării în atenția unui public divers. România este prezentată ca destinație de călătorie ce poate fi descoperită în toate cele patru anotimpuri, cu peisaje, atracții și prin experiențe diverse.

„România are resurse turistice care îi pot asigura o poziție distinctă pe piața europeană, de la Delta Dunării și biodiversitatea sa până la patrimoniul cultural și oferta balneară. Trebuie să le promovăm mai bine pe piețele internaționale, dar și să susținem dezvoltarea lor prin investiții”, a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei.

În aceeași perioadă în care spoturile de promovare sunt difuzate pe BBC World News, România participă la Londra la World Travel Market (WTM), unul dintre cele mai influente evenimente internaționale de turism și o platformă globală de întâlnire pentru profesioniștii din industrie.

Târgul se desfășoară în perioada 3-5 noiembrie. Participarea României este organizată de MEDAT, iar la standul țării noastre vor fi prezenți 35 de coexpozanți. Delegația va fi condusă de ministrul Daniel Zamfir.