Peste 290 de candidaturi pentru Platforma de dialog strategic pentru economie. MEDAT începe selecția organizațiilor

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a încheiat înscrierile pentru Platforma de dialog strategic pentru economie competitivă și rezilientă (Platforma ECR).

Potrivit unui comunicat, până la termenul-limită din 2 octombrie 2026, au fost depuse peste 290 de candidaturi pentru cele șapte grupuri de dialog sectorial.

Organizații patronale și sindicale, asociații profesionale, camere de comerț, clustere, companii, organizații neguvernamentale, dar și instituții de învățământ și cercetare au răspuns invitației de a ajuta la elaborarea politicilor economice.

Prin Platforma ECR, MEDAT dorește să creeze un cadru „structurat și transparent de dialog între autorități și mediul economic și social”.

Cele șapte grupuri de dialog sectorial acoperă următoarele domenii:

politici economice și capital uman,

industria de apărare și tranziția multi-use,

industrii, antreprenoriat și IMM-uri,

diplomație economică,

ecosisteme digitale de inovare și start-up-uri,

simplificare reglementară

debirocratizare.

Selecția organizațiilor se desfășoară în două etape

În prima etapă, Secretariatul Tehnic Unic (STU) din cadrul MEDAT va verifica eligibilitatea candidaților și dacă dosarele sunt complete, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 976/2026.

Până la 16 octombrie 2026, organizațiile eligibile ale căror dosare necesită completări „vor fi informate cu privire la documentele lipsă sau neconforme și la termenul de transmitere a acestora”.

Organizațiile care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor primi o informare scrisă, în care va fi explicată decizia.

În a doua etapă, candidaturile complete și eligibile „vor fi evaluate și punctate conform criteriilor de selecție aplicabile”. Evaluarea va avea loc separat pentru fiecare grup de dialog sectorial și pentru fiecare categorie de entități.

Aceste categorii includ organizații patronale și sindicale, asociații profesionale, asociații ale întreprinzătorilor și IMM-urilor, companii private, organizații neguvernamentale relevante, camere de comerț bilaterale sau regionale, clustere certificate, asociații ale investitorilor străini, instituții de învățământ, cercetare și formare profesională.

Clasamentele vor fi întocmite separat pentru fiecare categorie din cadrul fiecărui grup.

Selecția urmărește „să asigure o componență diversificată, care să reflecte specificul domeniului fiecărui grup și să includă perspective diferite din mediul economic și social”.

De asemenea, acolo unde va fi posibil, se va urmări reprezentarea organizațiilor din afara regiunii București-Ilfov și evitarea dublei reprezentări.

Lista organizațiilor selectate va fi anunțată până la 30 octombrie

Fiecare grup de dialog sectorial va avea cel mult 15 organizații membre cu drept de vot în plen.

Rezultatul provizoriu al selecției va fi supus validării Colegiului de validare, format din secretarii de stat și secretarul general al MEDAT. Lista organizațiilor selectate pentru fiecare grup va fi anunțată până la 30 octombrie 2026.

Componența finală a grupurilor de dialog sectorial va fi publicată pe site-ul ministerului.