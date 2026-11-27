La ora 04:47, ora României, aurul spot se tranzacționa la 3.622,91 dolari pe uncie, în creștere cu 1,6%. Metalul prețios acumulase astfel un avans de aproximativ 2,7% de la începutul săptămânii, transmite Reuters. Contractele futures americane pentru livrare în decembrie au urcat cu 2,6%, până la 3.621,10 dolari pe uncie. Revenirea are loc după scăderea accentuată de miercuri, când aurul a atins minimul ultimelor 14 luni. Datele privind inflația din Statele Unite au alimentat atunci așteptările că Rezerva Federală va continua să majoreze dobânzile.

Aurul crește, deși dobânzile americane ar putea urca

Piețele au beneficiat de o pauză a presiunii de vânzare, după ce Wall Street a fost închisă joi pentru sărbătoarea Thanksgiving. În ultimele săptămâni, îngrijorările privind evaluările companiilor de inteligență artificială au provocat scăderi importante ale acțiunilor din sectorul tehnologic.

Investitorii au vândut și alte active, inclusiv aur, pentru a-și reduce expunerea la risc sau pentru a obține lichidități. Ross Maxwell, director de strategie la VT Markets, spune că perioada sărbătorilor americane poate limita temporar presiunea asupra metalului prețios. Totuși, direcția prețului va depinde de evoluția dobânzilor reale, de dolar și de fluxurile de investiții, avertizează analistul.

ethereum:0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 / USDT – 1H 👀🔥 Tether Gold is forming a Falling Wedge pattern! Price is showing signs of recovery near $3,500–$3,550 support as selling pressure gradually weakens. A confirmed breakout above the descending resistance around $3,650–$3,700 could trigger a bullish recovery toward $3,900, with a projected upside target near $4,100 📈🚀 Bulls are attempting to regain control after the recent correction. Watch for breakout confirmation! ethereum:0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 could be preparing for another bullish move! 🔥 #XAUT #TetherGold #Gold #Crypto #Trading — Crypto With Gopal (@cryptowithgopal) November 27, 2026

Miercuri, datele economice americane au arătat că economia SUA a crescut în trimestrul al treilea mai rapid decât se estimase inițial, iar inflația s-a accelerat în octombrie. Aceste cifre au consolidat anticipațiile privind o nouă majorare a dobânzii de referință în decembrie, urmată de încă una la începutul anului 2027. Dobânzile mai mari afectează de regulă atractivitatea aurului, deoarece metalul prețios nu oferă dobândă sau randamente periodice.

China cumpără mai mult aur, iar argintul urcă cu 4,6%

Pe piața asiatică, importurile nete de aur ale Chinei prin Hong Kong au crescut în octombrie cu 1,6% față de luna precedentă, atingând cel mai ridicat nivel din aprilie. Datele au fost publicate joi de Departamentul de Recensământ și Statistică din Hong Kong.

Și celelalte metale prețioase au înregistrat creșteri importante vineri dimineață. Argintul s-a apreciat cu 4,6%, până la 43,40 dolari pe uncie, în timp ce platina a câștigat 2,6%, ajungând la 1.323,78 dolari. Paladiul a urcat cu 3,3%, până la 901,50 dolari pe uncie. Toate cele trei metale se îndreptau spre încheierea săptămânii pe plus, pe măsură ce piețele asiatice începeau să se stabilizeze după o lună marcată de scăderi.