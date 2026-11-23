Indicele dolarului, care măsoară evoluția monedei americane față de șase valute importante, a scăzut luni dimineață cu 0,1%, până la 103,72 puncte, anunță Reuters. Joi, indicele atinsese cel mai ridicat nivel din aprilie 2025, înaintea anunțului privind noile taxe vamale americane.

Euro și lira sterlină recuperează teren. Yenul japonez continuă să slăbească

Moneda europeană s-a apreciat cu 0,1%, până la 1,0985 dolari, în timp ce lira sterlină a urcat tot cu 0,1%, la 1,3111 dolari. Ambele au înregistrat a doua zi consecutivă de creștere. Dolarul australian a revenit după nouă ședințe de scădere, câștigând 0,4%.

Situația este mai dificilă pentru moneda Noii Zeelande, care a continuat să piardă teren și a ajuns la cel mai slab nivel din martie 2009, în timpul crizei financiare mondiale. Yenul japonez s-a depreciat cu 0,3%, până la 158,95 yeni pentru un dolar, pe fondul reducerii cererii pentru active considerate sigure. Piețele financiare din Japonia au fost închise luni pentru o sărbătoare națională.

Fed ar putea majora dobânda în decembrie, dar investitorii nu mai anticipează o creștere agresivă

Schimbarea de pe piața valutară vine după o săptămână dificilă pentru burse, marcată de vânzări masive de acțiuni. Analiștii băncii OCBC consideră că îngrijorările investitorilor s-au mutat de la dobânzile ridicate către riscurile pentru creșterea economică. Potrivit datelor CME FedWatch citate de Reuters, piețele indicau o probabilitate de 93,5% pentru o majorare a dobânzii Fed cu 0,25 puncte procentuale la reuniunea din 8-9 decembrie.

În schimb, scenariul unei creșteri de 0,50 puncte procentuale, căruia investitorii îi atribuiau o probabilitate de 11,5% cu o săptămână înainte, nu mai era luat în calcul. Atenția piețelor se îndreaptă acum spre datele privind inflația americană, programate pentru miercuri. O inflație mai redusă decât estimările ar putea diminua presiunea asupra dobânzilor și ar oferi un răgaz monedelor asiatice.

Bitcoin încearcă să recupereze pierderile

Evoluțiile recente ale valutelor s-au reflectat și în piața criptomonedelor. Bitcoin a crescut cu 0,6%, până la 61.228 de dolari, după scăderea puternică de vineri. Ethereum s-a apreciat cu 0,7%, până la aproximativ 1.730 de dolari. În ciuda reculului de luni, analiștii Standard Chartered consideră că dolarul ar putea rămâne puternic, susținut de diferențele dintre dobânzile americane și cele din alte economii importante.