Bursele americane au încheiat săptămâna cu pierderi masive, într-un val de vânzări care a lovit în special companiile din domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale.

Indicele Nasdaq Composite, care reunește numeroase companii tehnologice, s-a prăbușit cu 5,28% într-o singură ședință vineri, până la 22.617,73 puncte. Pierderea acumulată pe parcursul săptămânii a fost cea mai mare din martie 2020, când pandemia de coronavirus a provocat panică pe piețele financiare globale.

Indicele S&P 500 a pierdut 3,7% vineri, coborând la aproximativ 6.910 puncte, iar Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,93%, până la 48.147,33 puncte.

Pe ansamblul săptămânii, S&P 500 a înregistrat un declin de aproximativ 8,6%, cea mai slabă performanță săptămânală din aprilie 2025.

Atât S&P 500, cât și Dow Jones au intrat oficial în teritoriul unei corecții bursiere, după ce au pierdut peste 10% față de maximele recente. Nasdaq Composite a coborât cu aproximativ 18% de la vârful său, apropiindu-se de pragul de 20% asociat unei piețe bear market.

Potrivit Financial Times, sectorul tehnologic american a intrat deja în bear market, pe fondul temerilor privind încetinirea boomului investițiilor în inteligență artificială.

Bitcoin se prăbușește sub 60.000 de dolari. Ethereum și Solana, pierderi și mai mari

Unda de șoc de pe Wall Street a ajuns rapid și pe piața criptomonedelor, unde investitorii au început să vândă active considerate riscante.

Bitcoin, cea mai valoroasă criptomonedă din lume, a coborât vineri sub pragul de 60.000 de dolari pentru prima dată din luna iulie, potrivit Reuters.

Scăderea s-a accentuat pe parcursul zilei, Bitcoin ajungând la aproximativ 57.200 de dolari.

Ethereum, a doua criptomonedă ca valoare, a pierdut aproximativ 9%, coborând spre 1.600 de dolari, în timp ce Solana s-a depreciat cu circa 8%, până în apropierea nivelului de 67 de dolari.

Nici celelalte criptomonede importante nu au fost ocolite de vânzări. XRP a înregistrat pierderi de aproximativ 7%, iar BNB a scăzut cu aproape 8%.

Declinul a afectat inclusiv companiile listate la bursă care operează pe piața activelor digitale. Acțiunile Coinbase, Strategy și Robinhood au pierdut între aproximativ 6% și 10% în ședința de vineri.

Nvidia, în centrul furtunii. Acțiunile gigantului AI au pierdut 14% într-o zi

Una dintre cele mai puternice lovituri a fost încasată de Nvidia, compania ale cărei procesoare au devenit esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu aproximativ 14% vineri, iar pierderea săptămânală s-a apropiat de 23%.

Scăderi importante au fost înregistrate și de alte nume mari din tehnologie. Meta a pierdut aproape 6% în ultima ședință, iar Amazon a scăzut cu aproximativ 4%.

Companiile specializate în infrastructura cloud pentru inteligența artificială au suferit pierderi și mai severe. CoreWeave a coborât cu peste 12%, iar Nebius cu aproximativ 16%.

Nici debutul bursier al Anthropic, companie cunoscută pentru dezvoltarea asistentului AI Claude, nu a reușit să inverseze tendința pieței. Acțiunile companiei au scăzut puternic în a doua zi de tranzacționare, după oferta publică inițială care atrăsese atenția investitorilor din întreaga lume.

De ce se prăbușesc bursele. Temerile privind bula inteligenței artificiale

Principala explicație a valului de vânzări este schimbarea percepției investitorilor asupra sectorului inteligenței artificiale.

În ultimii ani, companiile de tehnologie au investit sume uriașe în centre de date, procesoare avansate, infrastructură energetică și dezvoltarea modelelor AI. Aceste investiții au contribuit la creșterea spectaculoasă a valorii de piață a unor giganți precum Nvidia.

Acum, însă, investitorii se întreabă dacă veniturile generate de noile tehnologii vor justifica cheltuielile enorme.

Companiile care furnizează echipamente și energie pentru centrele de date sunt, la rândul lor, expuse unei eventuale încetiniri a investițiilor.

La presiunea asupra acțiunilor tehnologice se adaugă incertitudinile privind inflația și politica monetară a Rezervei Federale americane. Costurile ridicate ale împrumuturilor pot afecta mai ales companiile ale căror evaluări bursiere se bazează pe așteptări de profituri viitoare.

În paralel, investitorii urmăresc riscurile de reglementare și schimbările politice din Statele Unite, inclusiv consecințele alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial.