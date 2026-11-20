În paralel, agenția a ridicat la „stabilă” perspectiva Băncii Naționale a Ungariei și i-a confirmat ratingul Baa2, invocând profilul de credit strâns legat de cel al statului, potrivit investing.com.

Relațiile cu UE sunt motivul principal

Moody’s indică o îmbunătățire semnificativă a relațiilor Budapestei cu Uniunea Europeană, după schimbarea guvernului din mai 2026, care a adus ample reforme anticorupție și în justiție. Autoritățile au consolidat Autoritatea pentru Integritate, au desființat Oficiul pentru Protecția Suveranității, au aderat la Parchetul European (EPPO) și au întărit controlul asupra achizițiilor publice.

Aceste măsuri răspund slăbiciunilor instituționale care blocaseră fonduri europene esențiale.

În octombrie au fost deblocate fonduri de coeziune suspendate în valoare de 4,2 miliarde de euro, echivalentul a circa 1,9% din PIB-ul pe 2025.

Alte 10 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență ar urma să fie debursate până la finalul anului, în funcție de evaluările de conformitate ale Comisiei Europene.

Accesul reînnoit la aceste granturi și împrumuturi ar trebui să sprijine investițiile publice și să reducă dependența Ungariei de piețele de datorie interne și externe.

Costuri de finanțare mai mici, deficit în scădere

Sentimentul îmbunătățit al investitorilor a redus deja costurile de îndatorare ale statului, ceea ce susține o traiectorie mai credibilă de consolidare fiscală.

Moody’s estimează că deficitul bugetar general va scădea la 5,0% din PIB în 2027 și la 4,0% în 2028, de la 7,2% în 2026.

Reducerea ar fi determinată de expirarea cheltuielilor unice, de tăieri ale cheltuielilor ministerelor și de renegocierea unor concesiuni.

Datoria publică ar urma să atingă un maxim de 77,4% din PIB în 2026 și să se mențină la acest nivel în 2027, după care ar scădea la 76% până în 2030.

Plățile de dobânzi ar urma să coboare de la aproximativ 9% la 8% din venituri.

Creștere economică în accelerare

Deși ajustarea fiscală din 2027 ar putea reduce creșterea cu circa 0,4 puncte procentuale, PIB-ul real ar urma să accelereze de la 1,7% în 2026 la 2,2% în 2027 și la 2,8% în 2028, pe fondul revenirii încrederii consumatorilor și al investițiilor sprijinite de fonduri europene.

Riscuri structurale rămân

Confirmarea ratingului Baa2 arată că persistă vulnerabilități structurale: datorie ridicată, capacitate redusă de plată a datoriei, expunere la cererea externă din Germania, perturbări în industria auto și costuri ale tranziției energetice.

Obiectivul Budapestei de a îndeplini criteriile de aderare la zona euro până în 2030 oferă un reper important pe termen mediu, însă Moody’s subliniază că o consolidare fiscală după 2027 și câștiguri de productivitate vor necesita măsuri suplimentare de politică economică, încă nespecificate.