Semnal de la Moody’s înainte de votul pentru Guvernul Niculescu: Instalarea Guvernului și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 sprijină consolidarea fiscală

Stabilitatea politică și bugetul pe 2027

„Într-un nou comentariu publicat astăzi, Moody’s evidențiază că formarea noului Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul acestui an, ceea ce ar contribui la menținerea credibilității parcursului fiscal al României. Agenția consideră că stabilitatea politică și existența unui buget credibil sunt esențiale în contextul necesarului ridicat de finanțare și al condițiilor mai restrictive de pe piețele financiare”, se arată în comunicatul emis de Ministerul de Finanțe.

Agenția își menține estimările privind evoluția deficitului bugetar și anticipează continuarea procesului de ajustare fiscală. Potrivit prognozelor agenției, deficitul ar urma să scadă de la 7.9% din PIB în 2025 la 5.8% în 2026 și 5.5% în 2027.

„În același timp, Moody’s estimează diminuarea progresivă a deficitului primar, la 2,7% din PIB în 2026 și 2,3% în 2027”, se mai arată în comunicat.

Presiuni mari pe cheltuielile cu dobânzile, salariile și apărarea

Moody’s evidențiază necesitatea continuării reformelor pentru reducerea datoriei publice, avertizând că România se va confrunta cu creșterea cheltuielilor cu dobânzile, a celor de personal și a necesarului suplimentar de finanțare pentru apărare.

„Mesajul Moody’s trebuie citit în primul rând ca un argument pentru responsabilitate și continuitate. Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate: trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv. În condițiile în care necesarul de finanțare rămâne ridicat, disciplina bugetară nu este o opțiune, ci o condiție pentru protejarea ratingului de țară”, a transmis Alexandru Nazare, ministrul interimar de Finanțe.

Comunicatul a fost publicat marți, cu câteva ore înainte ca Guvernul propus de Luca Niculescu să ajungă în plenul reunit al Parlamentului, unde deputații și senatorii vor vota învestirea noului Executiv. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului.