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Guvernul Niculescu ajunge marți în Parlament pentru votul de învestitură. De câte voturi are nevoie

Guvernul propus de Luca Niculescu ajunge marți, de la ora 14.00, în plenul reunit al Parlamentului, unde deputații și senatorii vor vota învestirea noului Executiv. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului.
Guvernul Niculescu ajunge marți în Parlament pentru votul de învestitură. De câte voturi are nevoie
Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
20 oct. 2026, 07:31, Politic
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Premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului, după care parlamentarii vor dezbate și vor vota cererea de acordare a încrederii pentru întregul Executiv.

Votul de învestitură se va desfășura secret, cu bile.

Luca Niculescu a depus la Parlament lista membrilor Guvernului propus și programul de guvernare, în 15 octombrie.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Noul Executiv are șanse să treacă. PSD are 127 de parlamentari, PNL 81, UDMR 31, minoritățile naționale 17, iar grupul Uniți pentru România tot 17. Împreună strâng 273 de voturi, cu 40 peste prag.

Ilie Bolojan a semnat duminică seara acordul cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care PNL votează învestitura Guvernului în schimbul unor condiții valabile până la adoptarea bugetului pe 2027.

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, luni, că formațiunea va susține Executivul propus de Luca Niculescu la votul de învestitură. Kelemen a precizat că UDMR nu va face parte din echipa guvernamentală și a condiționat sprijinul de respectarea drepturilor minorității maghiare.

USR, AUR și SOS România au anunțat că nu vor vota Guvernul.

Luni, toți candidații audiați în comisiile parlamentare au primit avize favorabile.

Audierile continuă marți dimineață, cu miniștrii propuși pentru Justiție, Investiții și Proiecte Europene, Muncă, Afaceri Externe și Sănătate. Este vorba de Radu Marinescu, Alexandru Ghigiu, Sebastian Neculăescu, Florin Manole și Alexandru Rogobete.

După votul Parlamentului, dacă va obține majoritatea necesară, premierul și miniștrii urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier în cinci luni.

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