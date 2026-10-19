Cum se adaptează România la dificultățile cu care se confruntă SUA. Kelemen Hunor: Din Marea Neagră se acoperă necesarul de gaze naturale

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat la TVR1 că România ar trebui să își adapteze, în perioada următoare, gestionarea resurselor energetice și petroliere, la nivel național.

„România are posibilitatea astăzi și mâine, și poi mâine va avea această posibilitate chiar mai crescută. Din Marea Neagră se acoperă necesarul de gaze naturale, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să aducă din resurse diferite, combustibil, mai ales motorină. Și noi avem această problemă. Vom vedea ce se va întâmpla, dar eu așa înțeleg pe americani în acest moment. Fiindcă dacă nu ar fi fost sigur că Ormuzul rămâne închis, atunci nu ar fi avut nevoie de această cantitate de motorină din Rusia”, a declarat Kelemen Hunor, în interviul acordat TVR1.

De unde mai pot importa europenii petrol

Anunțul lui Kelemen vine după ce Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a anunțat că va importa petrol din Rusia. Până acum, zeci de nave petroliere au încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz, însă au devenit victimele unor atacuri iraniene.

„America nu mai poate exporta cantitățile necesare din Golf. Ormuzul este închis, indiferent cine ce spune. Se vede exact cu cât s-a redus ieșirea mărfii din zona. Are nevoie de motorină. Are alegeri în noiembrie. Și el face o rezervare de motorină pentru transportatori și pentru agricultori americani. Fiindcă sunt convins că după alegeri va continua războiul în Orientul Mijlociu. Fiindcă el, adică Trump, adică Statele Unite, consideră că Ormuzul rămâne închis. Și atunci face o rezervare de motorină”, a mai explicat președintele UDMR.

Ce face România cu bazele militare americane

Liderul UDMR susține chiar că țara noastră ar trebui, în acest context, să își întărească relația cu americanii, iar o bază militară permanentă a SUA în România rămâne vitală.

„Noi pentru apărarea României, fără americani, nu ne descurcăm. Și nu ne vom descurca, cum nu se descurcă nici polonezii, nici balticii”, a concluzionat Kelemen Hunor.