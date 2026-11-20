Potrivit datelor Reuters, Bitcoin a coborât până la 59.381 de dolari, înregistrând o scădere de 3,45% în sesiunea de vineri.

Alte platforme de monitorizare au raportat valori ușor diferite, în funcție de momentul și piața de referință.

La un moment dat, criptomoneda a pierdut peste 4% într-un interval de 24 de ore.

Declinul marchează o nouă etapă a corecției începute în noiembrie, într-un context în care investitorii își reduc expunerea la active considerate riscante.

Bitcoin se află acum la mai mult de 50% sub recordul istoric de aproximativ 126.300 de dolari, atins în octombrie 2025.

Retrageri de peste 582 de milioane de dolari din ETF-urile Bitcoin

Unul dintre factorii care au amplificat presiunea asupra pieței este diminuarea interesului investitorilor pentru fondurile americane de tip spot Bitcoin ETF.

Acestea au înregistrat retrageri nete de aproximativ 582,3 milioane de dolari în sesiunea de joi, 19 noiembrie, potrivit datelor citate de publicația Crypto.news.

Din această sumă, 541,1 milioane de dolari au provenit din iShares Bitcoin Trust (IBIT), administrat de BlackRock, cel mai mare fond spot Bitcoin din Statele Unite.

Unele fonduri au atras însă capital nou

Retragerea reprezintă cel mai mare flux net negativ zilnic înregistrat de fondul IBIT de la lansarea sa, în urmă cu mai bine de doi ani.

Fidelity FBTC a consemnat ieșiri de aproximativ 45,9 milioane de dolari, iar ARK 21Shares ARKB, de 31,3 milioane de dolari.

Unele fonduri au atras însă capital nou, Morgan Stanley MSBT înregistrând intrări de 49,6 milioane de dolari.

Retragerile cumulate din ETF-urile Bitcoin au ajuns la aproximativ 3,47 miliarde de dolari în noiembrie, potrivit acelorași date.

Fluxurile negative indică o diminuare a apetitului investitorilor instituționali pentru expunerea la această clasă de active.

Aproape 700 de milioane de dolari în poziții lichidate

Scăderea prețului a declanșat și lichidări importante pe piața instrumentelor derivate, unde numeroși investitori tranzacționează folosind efectul de levier.

Datele CoinGlass citate de Crypto.news indică lichidări de aproximativ 699,66 milioane de dolari pe piața criptomonedelor într-un interval de 24 de ore, afectând peste 142.000 de traderi.

Bitcoin a reprezentat aproximativ 202,9 milioane de dolari din total, dintre care 167,21 milioane de dolari au provenit din poziții long, deschise de investitori care mizau pe creșterea prețului.

Acest fenomen poate accentua scăderile: atunci când prețul unui activ coboară sub anumite praguri, platformele închid automat pozițiile cu levier care nu mai îndeplinesc cerințele de marjă, generând ordine suplimentare de vânzare.

Datele publicate ulterior de CoinDesk indicau, de asemenea, lichidări de aproximativ 718,6 milioane de dolari în 24 de ore, dintre care 86,2% erau poziții long.

Vânzările de pe piața tehnologică se extind asupra criptomonedelor

Declinul Bitcoin coincide cu o perioadă dificilă pentru acțiunile companiilor tehnologice, în special pentru cele asociate sectorului inteligenței artificiale.

Investitorii reevaluează perspectivele companiilor din domeniu, în condițiile în care cheltuielile masive pentru infrastructura AI ridică întrebări privind rentabilitatea viitoare.

Presiunile au fost amplificate de evoluția randamentelor obligațiunilor și de perspectiva unor noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA.

Panica dictează

Debutul bursier al companiei Anthropic, unul dintre cele mai importante evenimente recente de pe piața tehnologică, nu a reușit să restabilească încrederea investitorilor.

După o evoluție inițială pozitivă, acțiunile companiei au pierdut teren, iar vânzările s-au extins în sectorul tehnologic.

Potrivit Reuters, preocupările legate de evaluările ridicate ale companiilor din domeniul AI, costurile de finanțare și riscurile de reglementare au contribuit la deteriorarea sentimentului de pe piețe.

Acțiunile companiilor expuse direct la piața criptomonedelor au fost, de asemenea, afectate, în timp ce activele digitale majore au înregistrat scăderi.

Ethereum și alte criptomonede importante, în teritoriu negativ

Declinul nu s-a limitat la Bitcoin. Ethereum a coborât sub pragul de 1.700 de dolari și a fost tranzacționat la aproximativ 1.650 de dolari în unele dintre raportările de vineri.

XRP a pierdut aproximativ 5%, iar Solana a înregistrat o scădere de peste 5% într-un interval de 24 de ore, potrivit datelor de piață publicate de TradingView.

Capitalizarea totală a pieței criptomonedelor a continuat să se reducă, în condițiile în care investitorii au preferat să își diminueze expunerea la active volatile.

Evoluția Bitcoin rămâne urmărită cu atenție de participanții la piață, în special după pierderea pragului psihologic de 60.000 de dolari.

Analiștii avertizează că menținerea prețului sub nivelurile de suport poate favoriza noi presiuni de vânzare, în timp ce o revenire susținută ar necesita îmbunătățirea sentimentului general de pe piețele financiare.