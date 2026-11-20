EUROCONTROL a reluat indisponibilizarea sumelor reprezentând tarife de rută aeriană cuvenite regiei, ca urmare a popririi instituite de Pfizer Romania SRL în cadrul litigiului acesteia cu statul român, a declarat directorul general al Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA R.A.) Adrian Cojoc, într-o declarație pentru Mediafax.

Potrivit șefului furnizorului național de servicii de navigație aeriană, măsura intervine în contextul în care instanțele din Bruxelles s-au pronunțat deja de două ori în favoarea ROMATSA în procedurile judiciare referitoare la aceste sume.

„ROMATSA nu este parte în litigiul dintre Pfizer Romania SRL și statul român, iar sumele indisponibilizate reprezintă venituri proprii ale regiei, aferente serviciilor de navigație aeriană furnizate. ROMATSA a inițiat demersurile juridice necesare pentru clarificarea situației și va continua să își apere, prin toate mijloacele legale, drepturile și interesele legitime”, a declarat Adrian Cojoc, pentru Mediafax.

De amintit că ROMATSA a fost notificată, la începutul lunii iulie, de EUROCONTROL cu privire la procedura de executare silită inițiată de Pfizer România SRL împotriva statului român, pentru recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei.

„Activitatea ROMATSA se desfășoară în condiții normale. Serviciile de trafic aerian sunt asigurate în deplină siguranță și continuitate, iar zborurile nu sunt afectate de această situație”, a subliniat șeful ROMATSA.

ROMATSA este furnizorul național de servicii de navigație aeriană, desemnat pentru întregul spațiu aerian al României (FIR București). Regia are peste 1.700 de angajați, dintre care peste 800 de controlori de dirijare și informare trafic aerian și 350 de specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Se autofinanțează integral din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile furnizate, adică peste 98% din veniturile sale, și nu primește subvenții de la bugetul de stat.