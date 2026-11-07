Problemele se agravează pentru DAN AIR. După insolvență, compania pierde contractul cu ROMATSA. Zborurile, condiționate de plata în avans

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) a anunțat că a reziliat contractul cu DAN AIR începând de vineri, 6 noiembrie 2026, ora 11:45, după ce operatorul aerian nu și-a respectat angajamentele de plată.

Potrivit instituției, compania acumulează restanțe pentru serviciile de navigație aeriană de terminal încă din ianuarie 2026, valoarea facturilor neachitate depășind două milioane de lei.

„DAN AIR are facturi neachitate către ROMATSA pentru serviciile de navigație aeriană de terminal încă din ianuarie 2026. Sumele restante depășesc 2 milioane lei. Pentru că angajamentele de plată nu au fost respectate, ROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR începând cu 6 noiembrie 2026, ora 11:45”, a transmis ROMATSA.

Avioanele DAN AIR mai pot decola, dar numai cu plata serviciilor în avans

ROMATSA precizează că rezilierea contractului nu echivalează cu interzicerea zborurilor companiei.

DAN AIR poate continua să opereze cursele programate, cu condiția achitării în avans a serviciilor de navigație aeriană, potrivit reglementărilor din AIP România.

Plata poate fi efectuată fie prin intermediul agentului de handling al companiei, fie direct cu cardul, la birourile ARO Briefing ale ROMATSA din aeroporturi.

Instituția subliniază că aceste reguli sunt aplicate tuturor operatorilor aerieni și recomandă pasagerilor care au rezervări la DAN AIR să contacteze direct compania pentru informații actualizate despre curse.

DAN AIR contestă decizia ROMATSA și invocă legea insolvenței

Decizia ROMATSA intervine într-un moment critic pentru operatorul aerian, după ce Tribunalul București a aprobat, vineri, 6 noiembrie, cererea de intrare în insolvență formulată de companie.

DAN AIR a reacționat la rezilierea contractului și a cerut ROMATSA să revină asupra măsurii, susținând că aceasta contravine prevederilor legislației privind insolvența.

Compania acuză faptul că rezilierea contractului a fost decisă cu numai 15 minute înainte de termenul de judecată în care urma să fie analizată cererea de deschidere a procedurii.

Reprezentanții DAN AIR susțin că, odată cu intrarea în insolvență, furnizorii de servicii nu pot întrerupe contractele pentru datorii anterioare, atât timp cât obligațiile curente sunt achitate.

„Pasagerii trebuie protejați și sunt cei mai importanți în acest moment”, a transmis compania, solicitând retragerea notificării de reziliere.

Disputa dintre cele două părți privește astfel și efectele juridice ale deschiderii procedurii de insolvență asupra contractului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană.

DAN AIR a intrat oficial în insolvență. Compania anunță că va continua zborurile

Tribunalul București a dispus vineri deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva DAN AIR, la solicitarea operatorului aerian, care și-a declarat intenția de reorganizare.

Instanța a desemnat RTZ & Partners SPRL – Filiala București în calitate de administrator judiciar provizoriu.

Compania susține că insolvența nu înseamnă faliment și că procedura îi oferă posibilitatea să își continue activitatea, în timp ce încearcă să își restructureze datoriile.

DAN AIR a anunțat că următorul zbor regulat este programat duminică dimineață, 8 noiembrie, pe ruta București – Damasc.

Pasagerii care nu au primit o notificare de anulare a rezervării au fost îndemnați de operator să se prezinte la aeroport.

Peste 11.000 de pasageri, afectați de anularea unor rezervări. Conflict și cu NETOPIA

Joi, 5 noiembrie, operatorul aerian a anunțat anularea unor rezervări pentru care susține că nu a primit banii încasați prin procesatorul de plăți NETOPIA. Potrivit companiei, peste 11.000 de pasageri au fost afectați.

DAN AIR le-a recomandat acestora să solicite rambursarea sumelor direct de la procesatorul de plăți.

NETOPIA a prezentat însă o poziție diferită, precizând că sumele au fost reținute drept garanție pentru rambursarea pasagerilor.

Procesatorul a anunțat că Tribunalul București a respins, printr-o hotărâre din 3 noiembrie, solicitarea DAN AIR de a obliga NETOPIA să transfere sumele încasate din vânzarea biletelor. Hotărârea nu este definitivă.